Deprem bilimci Osman Bektaş açıkladı: 3 şehir için deprem senaryosu

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı'ndaki stresin geçmişteki 3 depremle boşaltıldığını, biriken stresin ise 3 şehirde yoğunlaştığını açıkladı.
Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki hareketsizliğin sebebinin 1939, 1942 ve 1943 yıllarında meydana gelen depremlerden kaynaklandığını belirtti, buradaki stresin yok olmadığını ve yan kollar olarak adlandırılan tali faylarda biriktiğini söyledi.
Tokat, Çorum ve Amasya gibi bölgelere uzanan yan kolların son dönemlerde ürettiği depremlerin sebebinin bu olduğunu söyledi ve "Depremler, biz buz gibi buradayız" diyor dedi.
Bektaş şunları söyledi: Bu durum, büyük depremlerden on yıllar sonra görülen, stresin derinlerden yüzeye ve yanlara yayılma aşamasıdır.
Özetle: Ana gövde dinlenirken, onun yükünü sırtlayan yan kollar sarsılmaya devam ediyor.
Tedbirli ama sakin kalmalı, bilimin sesine kulak vermeliyiz.