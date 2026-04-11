Survivor’da büyük kriz: Lina’nın şoke eden sözleri Nagihan’ı ağlattı… Pınar Saka’dan destek

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor 2026’da Lina ile Nagihan Karadere arasında yeni bir kriz patlak verdi. Seren Ay’ın açıklamasıyla Lina’nın Nagihan için sarf ettiği şoke eden sözler ortaya çıkınca Nagihan Karadere gözyaşlarına boğuldu. Büyük krizin yaşandığı yarışmada eski yarışmacılardan Pınar Saka ve Seda Aktuğlu ’dan Nagihan’a destek geldi.
Taner Yener
Kırmızı takımda Seren Ay ile Lina arasında çıkan yemek kavgası yeniden gündeme geldi. Sunucu Murat Ceylan, olayın detaylarını öğrenmek için Seren Ay Çetin’e söz verdi.
"ÇOCUĞUNA ANNELİK YAPMIYOR"
Çetin, tartıştığı takım arkadaşı Lina’nın Nagihan Karadere için kullandığı sözleri açıklayınca ortalık karıştı. Çetin, Nagihan’ı başarılı bulduğunu söylediği için Lina’nın ağır sözler sarf ettiğini belirtti.
Parkurda yüzleşen ikiliden Çetin, Lina’nın Nagihan Karadere için “5 yıldır Survivor’a geliyor, çocuğuna annelik yapmıyor” dediğini söyledi.
NAGİHAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Lina’nın sözleri karşısında şaşkına dönen Nagihan, duygularına hakim olamadı. Murat Ceylan, Lina’ya bu sözleri söyleyip söylemediğini sordu. Lina söylediğini itiraf edince yarışmacılar tarafından tepki gördü.
"BENİM ANALIĞIMDAN SANA NE"
Gözyaşlarına boğularak isyan eden Nagihan Karadere şu sözlerle sitem etti: “Bu bir mi kaldı. Ben senin evsiz olduğunu mu dile getirdim. Sen burada kalabilmek için tüm tuşlara basıyorsun. Yapma, benim çocuğumu dile getirmeyin. Benim analığımdan sana ne.”
"GÜNAH YA"
“Hiçbir şey demiyorum seni Allah’a havale ediyorum. Benim çocuğum ne alaka. Yemin ederim günah ya. Her gün bir olay.” Karadere’yi o anlarda takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
ESKİ YARIŞMACILARDAN NAGİHAN’A DESTEK
Survivor’ın olaylı isimlerinden Pınar Saka, Survivor 2026’yı ekrandan takip etmeye devam ediyor. Yarışmayla ilgili sık sık paylaşım yapan Saka, son olarak Lina’nın sözlerinin ardından Nagihan Karadere için destek paylaşımı yaptı.
“MÜTHİŞ ANNE, SPORCU, ARKADAŞ”
Instagram hesabından Karadere ile birlikte 2011 yılında çekildikleri bir kareyi paylaşan Pınar Saka “Müthiş anne, müthiş sporcu, müthiş arkadaş” notunu düştü.
Ekranda verilen görüntüler sonrasında Survivor’un geçtiğimiz sezonlarında yarışan isimlerden Seda Aktuğlu, Nagihan Karadere’yi destekleyen bir paylaşım yaptı.
Nagihan’ın anneliğine övgü dolu sözlerle seslenen Seda Aktuğlu şu ifadelerde bulundu:
“Gerçekten müthiş bir çocuk yetiştirmiş. Ciddi anlamda öğretmen gözüyle bile kızıyla gurur duydum. Allah bağışlasın; bahtı, geleceği ve istikbali açık olsun. Nagihan, kızı için adeta bir aslan gibi; tam bir aslan anne.”
NAGİHAN KARADERE KİMDİR?
Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984 Osmaniye/Kadirli doğumlu Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 400 metre engelli branşında Türkiye’nin ilk ve tek 56 saniyenin altına inen kadın atleti olarak rekorlar kırmıştır.
Fenerbahçe altyapısında yetişmiş, Balkan şampiyonalarında madalyalar kazanmış, 2012 Londra Olimpiyatları’nda da ülkemizi temsil etmiştir.
Survivor’a ilk kez 2016’da Ünlüler takımında katılmış, 2018’de finale kalıp ikinci olmuştur. 2022 All Star, 2024 All Star ve 2026 sezonlarında da mücadele etmiştir. Hem sporcu kimliği hem de yarışmadaki hırslı performansı ile tanınır. Bir kızı vardır.
LİNA KİMDİR?
Lina Hourieh (tam adıyla Lina Hourich), 1995 İstanbul doğumlu, 2026 itibarıyla 31 yaşında bir yarışmacıdır.
Baba tarafı Arap kökenli, anne tarafı Makedon göçmeni olan Lina, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü mezunudur.
Dijital içerik üretimi, dövme sanatı, stil danışmanlığı ve podcast’çilik (Arşiv 404) gibi alanlarda çalışmaktadır.
Koşu, yoga ve fitness ile aktif bir yaşam sürer. Survivor 2026’da Gönüllüler takımında yer almıştır. Yarışma sırasında duygusal ve tartışmalı anlarıyla gündeme gelmiştir.