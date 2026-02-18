Yeniçağ Gazetesi
18 Şubat 2026 Çarşamba
Anasayfa Spor Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu...

Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu...

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir galibiyete imza atarak Juventus’u sahasında 5-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Victor Osimhen’in sinirli tavırları ise gözlerden kaçmadı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu... - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus, sahamızda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-2 kazanan temsilcimiz, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti ve bizleri gururlandırdı.


Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu... - Resim: 2

Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ve 74. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sánchez ve 87. dakikada Sacha Boey kaydetti.


Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu... - Resim: 3

İtalyan ekibinin golleri ise 16 ve 32. dakikalarda Teun Koopmeiners’den geldi. Ayrıca Juventus, maçın 67. dakikasından beri müsabakayı 10 kişi oynadı.


Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu... - Resim: 4

Karşılaşma sonrası Victor Osimhen’in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.


Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu... - Resim: 5

Maçın 5-2 kazanılmasına rağmen Osimhen’in, Lang’a bir pozisyonda pas atmamasına tepki gösterdiği görüldü. Ayrıca Nijeryalı yıldızın maç sonu sinirli tavırları gözlerden kaçmadı.


Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu... - Resim: 6

Ayrıca Victor Osimhen, karşılaşmanın ilk yarısında Yunus Akgün’e de bir pozisyonda pas tercihi nedeniyle tepki göstermişti.


Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu... - Resim: 7

Gol Atma İsteği ve Hırsı

Nijeryalı yıldızın, eski hocası Luciano Spalletti ile geçmişte yaşadığı sorunlar nedeniyle maça daha hırslı çıktığı ve gol atma isteğinin bu tepkilerde etkili olduğu konuşuluyor.


Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu... - Resim: 8

Spaletti İle Sorunlu

Osimhen, Napoli forması giydiği zaman teknik direktör Spaletti ile sorun yaşamıştı. Tecrübeli teknik adam 4 yıl önce Nijeryalı yıldızı idmandan göndermişti.


Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu... - Resim: 9

Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol attı ve Burak Yılmaz'ın 8 gollü rekorunu kırmak istiyor.


Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu... - Resim: 10

Osimhen, maçın ardından takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet sevincine katıldı. Sara'nın basın açıklamasında neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.


Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu... - Resim: 11

Sara'nın röportajı sırasında araya giren Victor Osimhen, "Bizim için çok önemli ve kilit bir oyuncu." diye konuştu.


Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu... - Resim: 12

Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu... - Resim: 13

Kaynak: Spor Servisi
