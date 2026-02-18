UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus, sahamızda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-2 kazanan temsilcimiz, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti ve bizleri gururlandırdı.
Osimhen maç sonu sinir küpüne döndü: Nedeni belli oldu...
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir galibiyete imza atarak Juventus’u sahasında 5-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Victor Osimhen’in sinirli tavırları ise gözlerden kaçmadı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ve 74. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sánchez ve 87. dakikada Sacha Boey kaydetti.
İtalyan ekibinin golleri ise 16 ve 32. dakikalarda Teun Koopmeiners’den geldi. Ayrıca Juventus, maçın 67. dakikasından beri müsabakayı 10 kişi oynadı.
Karşılaşma sonrası Victor Osimhen’in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Maçın 5-2 kazanılmasına rağmen Osimhen’in, Lang’a bir pozisyonda pas atmamasına tepki gösterdiği görüldü. Ayrıca Nijeryalı yıldızın maç sonu sinirli tavırları gözlerden kaçmadı.
Ayrıca Victor Osimhen, karşılaşmanın ilk yarısında Yunus Akgün’e de bir pozisyonda pas tercihi nedeniyle tepki göstermişti.
Gol Atma İsteği ve Hırsı
Nijeryalı yıldızın, eski hocası Luciano Spalletti ile geçmişte yaşadığı sorunlar nedeniyle maça daha hırslı çıktığı ve gol atma isteğinin bu tepkilerde etkili olduğu konuşuluyor.
Spaletti İle Sorunlu
Osimhen, Napoli forması giydiği zaman teknik direktör Spaletti ile sorun yaşamıştı. Tecrübeli teknik adam 4 yıl önce Nijeryalı yıldızı idmandan göndermişti.
Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol attı ve Burak Yılmaz'ın 8 gollü rekorunu kırmak istiyor.
Osimhen, maçın ardından takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet sevincine katıldı. Sara'nın basın açıklamasında neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.
Sara'nın röportajı sırasında araya giren Victor Osimhen, "Bizim için çok önemli ve kilit bir oyuncu." diye konuştu.