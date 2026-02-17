Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica evinde Real Madrid'i ağırlıyor.
Arda Güler ve Rafa Silva, Benfica - Real Madrid maçında ilk 11'de
Estádio da Luz'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabaka TRT Tabii platformundan naklen yayınlanacak.
İki takımın da ilk 11'leri açıkladı. Benfica'da Rafa Silva, Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de yer alıyor.
Jose Mourinho'nun başında olduğu Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının son maçında Real Madrid'i son saniye golüyle 5-2 yenerek play-off turuna kalmıştı.
Benfica İlk 11'i
Real Madrid İlk 11'i
