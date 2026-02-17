Yeniçağ Gazetesi
17 Şubat 2026 Salı
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
SACHA BOEY ATTI! GALATASARAY 5-2 ÖNE GEÇTİ
Anasayfa Spor Arda Güler ve Rafa Silva, Benfica - Real Madrid maçında ilk 11'de

Arda Güler ve Rafa Silva, Benfica - Real Madrid maçında ilk 11'de

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica evinde Real Madrdi'i ağırlıyor. Arda Güler ve Rafa Silva maça ilk 11'de başlıyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Arda Güler ve Rafa Silva, Benfica - Real Madrid maçında ilk 11'de - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica evinde Real Madrid'i ağırlıyor.

1 7
Arda Güler ve Rafa Silva, Benfica - Real Madrid maçında ilk 11'de - Resim: 2

Estádio da Luz'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabaka TRT Tabii platformundan naklen yayınlanacak.

2 7
Arda Güler ve Rafa Silva, Benfica - Real Madrid maçında ilk 11'de - Resim: 3

İki takımın da ilk 11'leri açıkladı. Benfica'da Rafa Silva, Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de yer alıyor.

3 7
Arda Güler ve Rafa Silva, Benfica - Real Madrid maçında ilk 11'de - Resim: 4

Jose Mourinho'nun başında olduğu Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının son maçında Real Madrid'i son saniye golüyle 5-2 yenerek play-off turuna kalmıştı.

4 7
Arda Güler ve Rafa Silva, Benfica - Real Madrid maçında ilk 11'de - Resim: 5

Benfica İlk 11'i

5 7
Arda Güler ve Rafa Silva, Benfica - Real Madrid maçında ilk 11'de - Resim: 6

Real Madrid İlk 11'i

6 7
Arda Güler ve Rafa Silva, Benfica - Real Madrid maçında ilk 11'de - Resim: 7
7 7
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro