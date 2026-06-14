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Real Madrid'in teknik direktör Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte ilk transferi Marc Cucurella oldu.

XABI ALONSO'NUN CHELSEA'DE PLANLARI ARASINDAYDI

İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun yeni sezonda çalıştıracağı Chelsea'de en çok güvendiği isimlerin arasında Cucurella'nın yer aldığı ifade ediliyordu. Londra ekibi yıldız oyuncuyu takımda tutmak istese de Cucurella'nın ayrılık isteği ağır bastı.

TARAFLAR SÖZLÜ ANLAŞMAYA VARDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid Chelsea ile İspanyol sol bekin transferi için sözlü anlaşmaya vardı. Transferin Dünya Kupası'nın ardından resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

CUCURELLA REAL MADRID FORMASI GİYECEK

Chelsea'de toplam 163 maça çıkan ve 9 gol, 13 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki sol bek yeni sezonda Real Madrid forması giyecek.