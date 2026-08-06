Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Real Madrid, yıldız futbolcusu Vinicius Junior ile sözleşme yenilediğini resmen açıkladı.

İspanyol devi ile Brezilyalı futbolcu arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, taraflar 2032 yılına kadar geçerli yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

ARSENAL VE LİVERPOOL İDDİALARI SONA ERDİ

Transfer döneminde adı başta Arsenal olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılan Vinicius Junior, kariyerini Real Madrid'de sürdürme kararı aldı.

Yeni sözleşmeyle birlikte Premier Lig ekibinin transfer umutları da sona ererken, daha önce gündeme gelen Liverpool iddiaları da kapanmış oldu.

MOURİNHO DÖNEMİNİN KİLİT İSİMLERİNDEN BİRİ OLACAK

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Vinicius Junior'ın takımda kalması, kadro yapılanmasının en önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Eflatun-beyazlı ekip yaz transfer döneminde Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Carlos Espi ve Yan Diomande gibi isimleri kadrosuna katarken, Vinicius'un da takımda kalmasıyla hücum hattındaki istikrarını korudu.

REAL MADRİD KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

2018 yılında Flamengo'dan Real Madrid'e transfer olan Vinicius Junior, bugüne kadar İspanyol ekibinin formasını 375 resmi maçta giydi.

Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 128 gol ve 100 asist üretirken, kariyerine 3 La Liga ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sığdırdı.

2025/26 sezonunda ise tüm kulvarlarda 22 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcunun, yeni dönemde de Real Madrid'in en önemli hücum silahlarından biri olması bekleniyor.