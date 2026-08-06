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Kaynak: Haber Merkezi

Real Madrid, 2026 yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlesini teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirerek yaptı. Deneyimli çalıştırıcı yönetiminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren İspanyol devi, yeni sezon öncesi iddialı bir yapılanmaya gitti.

SAVUNMAYA ÖNEMLİ TAKVİYELER

İspanyol ekip savunma hattını güçlendirmek adına üç önemli ismi kadrosuna kattı.

Marc Cucurella (Chelsea)

Denzel Dumfries (Inter)

Ibrahima Konate (Liverpool)

Bu transferlerle birlikte Mourinho'nun savunmada rekabeti artırması bekleniyor.

ORTA SAHAYA BERNARDO SİLVA

Real Madrid'in orta sahadaki en dikkat çekici transferlerinden biri ise Bernardo Silva oldu.

Manchester City ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından İspanyol devine imza atan Portekizli yıldız, La Liga'da ilk kez forma giyecek.

HÜCUMA İKİ GENÇ TAKVİYE

Real Madrid, hücum hattını da genç isimlerle güçlendirdi.

Kulüp, Levante'den Carlos Espi'yi kadrosuna katarken, son olarak RB Leipzig forması giyen Yan Diomande transferini de resmen tamamladı. Diomande transferinin bonuslarla birlikte kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olabileceği belirtiliyor.

REAL MADRİD'İN 2026 YAZ TRANSFERLERİ

Jose Mourinho (Teknik Direktör)

Marc Cucurella

Bernardo Silva

Denzel Dumfries

Yan Diomande

Carlos Espi

Ibrahima Konate