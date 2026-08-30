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Real Madrid'de Arda Güler Bernardo Silva ile birliktew La Liga'nın 3. haftasında Santiago Bernabeu'da oynanacak Malaga karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacak. Aynı zamanda Bernardo Silva da başlangıç 11'inde yer almadı.

MOURINHO'DAN DAHA FİZİKSEL ORTA SAHA TERCİHİ

İspanyol basını Portekizli teknik adamın bu radikal kararını mercek altına alırken yapılan haberlerde Bernardo Silva ve Arda Güler'in Real Madrid'in hücumdaki pas bağlantılarında önemli rol oynadığı ancak Mourinho'nun Malaga karşısında daha fiziksel bir oyun planını tercih ettiği ifade edildi.

Portekizli teknik adam, orta sahada Fede Valverde'nin yanına Eduardo Camavinga'yı yerleştirirken Arda Güler'in görev yaptığı sağ kanatta ise Brahim Diaz'a şans verdi. Jude Bellingham ise 10 numara pozisyonundaki yerini korudu.

Camavinga ve Brahim Diaz böylece bu sezon Mourinho yönetiminde ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

SAVUNMADA DA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Mourinho yalnızca orta saha ve hücum hattında değil, savunmada da değişime gitti. Denzel Dumfries, Ibrahima Konate ve Alvaro Carreras'ın yerine Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger ve Marc Cucurella ilk 11'e dahil edildi.

Real Madrid'in ilk 11'i şöyle:

Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Vinicius, Bellingham, Brahim Diaz, Mbappe.