Real Madrid’de Kylian Mbappe krizi büyüyor. Taraftarların tepkisinin artmasının ardından, kulüp içinde futbolculardan da Fransız yıldızla ilgili şikayetler geldiği öne sürüldü.



SAKATLIK AÇIKLAMASI VE SÜRPRİZ İTALYA SEYAHATİ

Real Madrid, Espanyol maçı öncesinde Kylian Mbappe’nin hamstring sakatlığı yaşadığını ve karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

Ancak Fransız yıldızın, iyileşme sürecini İspanya’da geçirmek yerine İtalya’ya gitmesi dikkat çekti. Mbappe’nin sevgilisiyle vakit geçirdiği anlara ait görüntüler Sky Sports tarafından yayınlandı.



SOYUNMA ODASINDA TEPKİ BÜYÜYOR

El Mundo’nun haberine göre Real Madridli futbolcular, Mbappe’nin bu davranışını “profesyonellikten uzak” buldu ve kulüp içinde rahatsızlıklarını dile getirdi.

Haberde, takım içinde Fransız yıldızın tavırlarından memnun olmayan oyuncuların sayısının arttığı ifade edildi.