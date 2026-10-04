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Uluslar Ligi'nde son oynanan Belçika maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve A Milli Takım kampından İtalya karşılaşması öncesi izin alarak ayrılan milli yıldız Arda Güler'in geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor.

REAL MADRID ARDA GÜLER İLE ANLAŞMAYA VARDI

Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun Youtube kanalından duyurduğu gelişmeye göre; Real Madrid Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından İspanyol devinden kısa süre içerisinde Arda Güler ile sözleşme uzatıldığına dair resmi açıklamanın beklendiği aktarıldı.

SEZONA HARİKA BAŞLADI

Bu sezon Real Madrid formasılyla 7 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki milli yıldız, taraftar oylamasıyla eylül ayının en iyi oyuncusu seçilmişti.

İSPANYOL DEVİNDE 100'ÜN ÜZERİNDE MAÇA ÇIKTI

Real Madrid'de bugüne kadar toplamda 119 maça çıkan ve 19 gol, 28 asistle oynayan Arda, eflatun-beyazlıların gelecek planlamasında önemli bir yer tutuyor.