Uluslar Ligi'nde son oynanan Belçika maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve A Milli Takım kampından İtalya karşılaşması öncesi izin alarak ayrılan milli yıldız Arda Güler'in geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor.

Real Madrid'de Arda Güler müjdesi: Resmi açıklama an meselesi - Resim : 1

REAL MADRID ARDA GÜLER İLE ANLAŞMAYA VARDI

Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun Youtube kanalından duyurduğu gelişmeye göre; Real Madrid Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Real Madrid'de Arda Güler müjdesi: Resmi açıklama an meselesi - Resim : 2

YENİ SÖZLEŞME İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından İspanyol devinden kısa süre içerisinde Arda Güler ile sözleşme uzatıldığına dair resmi açıklamanın beklendiği aktarıldı.

Real Madrid'de Arda Güler müjdesi: Resmi açıklama an meselesi - Resim : 3

SEZONA HARİKA BAŞLADI

Bu sezon Real Madrid formasılyla 7 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki milli yıldız, taraftar oylamasıyla eylül ayının en iyi oyuncusu seçilmişti.

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Real Madrid'de Arda Güler müjdesi: Resmi açıklama an meselesi - Resim : 5

İSPANYOL DEVİNDE 100'ÜN ÜZERİNDE MAÇA ÇIKTI

Real Madrid'de bugüne kadar toplamda 119 maça çıkan ve 19 gol, 28 asistle oynayan Arda, eflatun-beyazlıların gelecek planlamasında önemli bir yer tutuyor.