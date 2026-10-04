Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hazırlık maçında Turan Tovuz'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Azerbaycan basınına açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'da gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, geçmişte aldığı teknik direktörlük teklifinden Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi performansına kadar birçok konuya değindi.

Kartal, Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

'BİZİ HİÇBİR YERDE YALNIZ BIRAKMIYORLAR'

Bakü'de kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Azerbaycan halkına teşekkür eden İsmail Kartal, şunları söyledi:

"Bu, insanların bize duyduğu sevgi ve saygıyı temsil ediyor. Bizi burada görmek onları çok mutlu ediyor. Otele vardığımızda büyük bir saygı gördük. İnsanların bize gösterdiği sevgi bizi çok mutlu etti. Onlara çok minnettarız. Bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar."

AZERBAYCAN'DAN TEKLİF ALDIĞINI AÇIKLADI

Geçmişte Azerbaycan'dan teknik direktörlük teklifi aldığını belirten İsmail Kartal, "3-4 yıl önce Azerbaycan'dan menajerler aracılığıyla benzer bir teklif gelmişti. O zaman işler yolunda gitmemişti. Ama futbol böyle işte." ifadelerini kullandı.

'18 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN LİG AŞAMASINA YÜKSELDİK'

Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinin önemine değinen Kartal, "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldik. Bunu teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte başardık. İlk maçımızda AS Roma ile 1-1 berabere kaldık, galibiyeti kaçırdık ama çok iyi oynadık. Umarım gerisi iyi gider." diye konuştu.

'ARDA GÜLER'İ İLK BEN OYNATTIM'

İsmail Kartal, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler'in gelişiminde kendi döneminin rolüne dikkat çekerek, "Arda Güler bizden yetişti, Real Madrid'de oynuyor. Onu Fenerbahçe A Takımı'nda ilk ben oynatmıştım." dedi.