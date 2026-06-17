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Real Madrid, Barcelona'nın eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya yapılan ödemelerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir adım attı.

İspanyol kulübü, UEFA'nın disiplin kurullarına resmi bir yazı göndererek Negreira Davası kapsamında daha önce açılan disiplin dosyasının yeniden değerlendirilmesini istedi.

'YENİ DELİLLER UEFA'YA SUNULDU'

Real Madrid tarafından yapılan açıklamada, Barcelona'nın Negreira'ya farklı şirketler aracılığıyla yıllar boyunca yaptığı ödemelere ilişkin önemli yeni kanıtların UEFA'nın bilgisine sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ödemelerin uzun yıllara yayıldığı, şeffaf olmadığı ve doğrulanabilir bir gerekçeye dayanmadığı vurgulandı.

'FUTBOLUN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN CİDDİ TEHDİT'

Eflatun-beyazlı kulüp, yaşananların spor hukuku açısından büyük bir risk oluşturduğunu savundu.

Real Madrid açıklamasında, hakemlik mekanizması üzerinde uygunsuz bir etki oluşturulduğuna yönelik güçlü şüphelerin bulunduğunu belirterek bunun rekabet eşitliği, tarafsızlık ve sportif sonuçların öngörülemezliği ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

UEFA'DAN SORUŞTURMANIN YENİDEN AÇILMASI İSTENDİ

Kulüp, UEFA'nın geçmişte başlattığı disiplin soruşturmasının derhal yeniden açılmasını talep etti.

Real Madrid, bu sürecin yıllardır devam etmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirirken, durumun futbolun ve kurumlarının güvenilirliğine zarar verdiğini savundu.

'GÜÇLÜ VE ÖRNEK BİR KARAR ALINMALI'

Açıklamada UEFA'nın kendi yetkileri çerçevesinde bağımsız hareket ederek gerekli disiplin ve düzeltici tedbirleri alması gerektiği belirtildi.

Real Madrid ayrıca, devam eden ceza davasında müşteki taraf olarak yer almaya devam edeceğini ve süreç boyunca gerekli hukuki adımları atacağını duyurdu.

'CEZASIZ KALMAMALI'

İspanyol devi açıklamasının sonunda sporun temel değerlerini koruma konusundaki kararlılığını yineledi.

Kulüp, futbolun bütünlüğünü zedeleyen benzer olayların cezasız kalmaması için gerekli tüm girişimleri sürdüreceğini vurguladı.