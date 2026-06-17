Bu da beyaz altın: Litresi 269 bin TL’ye satılıyor

Tokat'ta son yıllarda ekim alanı giderek genişleyen ve bilimsel adı Lilium candidum olan akzambak, yüksek ekonomik getirisiyle çiftçiler için karlı bir alternatif haline geldi. Zarafetiyle büyüleyen bu beyaz çiçekler, sadece süs bitkisi olarak kalmıyor; kozmetikten sağlık sektörüne uzanan geniş kullanım alanıyla ciddi bir katma değer yaratıyor.