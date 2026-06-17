Tokat'ta son yıllarda ekim alanı giderek genişleyen ve bilimsel adı Lilium candidum olan akzambak, yüksek ekonomik getirisiyle çiftçiler için karlı bir alternatif haline geldi. Zarafetiyle büyüleyen bu beyaz çiçekler, sadece süs bitkisi olarak kalmıyor; kozmetikten sağlık sektörüne uzanan geniş kullanım alanıyla ciddi bir katma değer yaratıyor.
Bu da beyaz altın: Litresi 269 bin TL’ye satılıyor
Parfüm ve cilt bakım kremleri gibi lüks tüketim ürünlerinin ana bileşenlerinden biri olan akzambak yağının litresi, pazar piyasasında 5 bin Euro'nun üzerine kadar çıktı.Kaynak: İHA
Akzambak üretimini vefat eden babasından devralarak sürdüren üretici Erdi Can Aydemir, geçtiğimiz sonbaharda toprakla buluşturdukları 300 bin adet akzambak soğanının haziran ayı itibarıyla hasadına başladıklarını ifade etti.
Tarladan laboratuvara uzanan süreci titizlikle yönettiklerini vurgulayan Aydemir, elde edilen ürünlerin işlenme aşamalarını şu sözlerle anlattı:
"Topladığımız çiçekleri önce distilasyon (damıtma) işleminden geçiriyor, ardından kurutuyoruz. Çiçek özlerinden elde ettiğimiz ham maddeyi sabun, kolonya ve parfüm gibi ürünlere dönüştürüyor; özellikle güzellik merkezlerinde kullanılan faydalı kozmetik içerikler haline getiriyoruz."
Akzambak sadece yağı ve esansıyla değil, yapraklarıyla da doğal sağlık ürünleri arasında talep görüyor. Kurutulan yaprakların bitki çayı olarak da tüketilebildiğini belirten üretici Aydemir, bu çayın özellikle şiddetli baş ağrıları, migren ve böbrek taşı rahatsızlıklarının hafifletilmesinde tercih edildiğinin altını çizdi.
Ürüne doğru işlemler uygulanarak katma değer sağlandığında, ortaya çıkan ekonomik potansiyel dudak uçuklatıyor. Parfüm ve cilt bakım kremleri gibi lüks tüketim ürünlerinin ana bileşenlerinden biri olan akzambak yağının litresi, pazar piyasasında 5 bin Euro'nun(269 bin TL) üzerinde alıcı buluyor.
Tokat topraklarında özenle yetiştirilen akzambak, sağladığı bu yüksek gelir tablosuyla yöre halkı için parlayan bir ekonomik yıldız olmaya devam ediyor.