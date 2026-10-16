İspanya futbolunda Real Madrid ile La Liga Başkanı Javier Tebas arasında yaşanan tartışma yeni bir boyut kazandı.

Tebas'ın Real Madrid TV'nin yayın politikasını Nazi Almanya'sının propaganda yöntemleriyle karşılaştırması üzerine İspanyol devi sert bir açıklama yayımladı.

Real Madrid, söz konusu benzetmeyi kabul edilemez bulduğunu belirterek Tebas'ın görevlerinden derhal istifa etmesini istedi.

JAVIER TEBAS'IN GOEBBELS BENZETMESİ TEPKİ ÇEKTİ

La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid TV'nin özellikle hakem kararlarına yönelik yayınlarını eleştirirken Nazi Almanya'sının Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e atıfta bulundu.

Tebas, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid TV'nin yöntemi, Nazi Almanya'sının Propaganda Bakanı Goebbels'in kullandığı propaganda mekanizmalarını hatırlatıyor: Sistematik tekrar, bir düşman yaratma ve gerçeklerin anlatıya tabi kılınması.

Buradaki karşılaştırma bu propaganda teknikleriyle ilgilidir; herhangi bir ideolojiyle veya elbette ki Madrid taraftarıyla bir ilgisi yoktur.

Real Madrid TV bu mekanizmanın merkezinde yer alan bir parçadır. Her haftanın maçlarının eksiksiz analizi nerede? Diğer kulüplerin aleyhine olan veya Real Madrid'in lehine olan olası hatalar nerede? Her maça aynı mercekle baksalardı, belki de ortaya çıkan sonuç senaryolarını bozardı.

Ancak senaryo, Real Madrid'in her zaman kurban olarak görünmesini gerektiriyor. Öyle ki, hata olmayan bir durumu bile hata gibi sunma ve Negreira vakasını hoşlarına gitmeyen her kararın kalıcı açıklaması olarak kullanma noktasına varıyorlar. Şüphe kanıtlanmış sayılıyor ve sonuç daha maç başlamadan yazılıyor.

Ve şimdi aynı teknik maç takvimine ve saatlerine uyarlanıyor: Mağduriyet algısını besleyen şeyler anlatılıyor, bunu doğrulamayı sağlayacak bağlam ise gizleniyor"

REAL MADRID'DEN SERT YANIT: 'KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ'

Tebas'ın sözlerinin ardından Real Madrid Kulübü, resmi açıklamayla La Liga Başkanı'na tepki gösterdi.

İspanyol kulübünün açıklaması şöyle:

"Javier Tebas'ın Real Madrid yönetimi ile Joseph Goebbels yöntemlerini kıyaslaması sonrası Tebas'ı derhal istifaya çağırıyoruz.

Real Madrid Kulübü, LaLiga Başkanı ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Javier Tebas'ın, Real Madrid yönetiminin hareket yöntemlerini Nazi rejiminin Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'inkilerle karşılaştırması ve Real Madrid TV'yi bu sözde stratejinin bir aracı olarak göstermesi üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

1. Real Madrid, İspanyol futbolunda iki üst düzey sorumluluk makamını işgal eden birinin kulübümüzü, yönetimimizi ve televizyonumuzu itibarsızlaştırmak için Nazi rejiminin propaganda yöntemleriyle karşılaştırmaya başvurmasını kesinlikle kabul edilemez ve son derece vahim bulmaktadır.

Nazi ideolojisine atıfta bulunmadığı yönündeki açıklaması; bu söylemlerin derin derece saldırgan, ahlaken tiksindirici ve kurumsal açıdan yakışıksız niteliğini hafifletmemektedir.

'REAL MADRID'E YÖNELİK TEKRARLANAN SALDIRILARIN YENİ BİR HALKASI'

2. Bu açıklamalar, Javier Tebas'ın Real Madrid'e, başkanına ve medya organlarına yönelik tekrarlanan saldırılarının yeni bir halkasını oluşturmaktadır.

Kulüp dışındaki gazetecilerin sorularını, haberlerini veya görüşlerini dahi bize yönelik aşağılamalar yöneltmek için kullanması ve sorumluluğumuz olmayan üçüncü şahısların eylemlerini bize mal etmesi kabul edilemez.

NEGREIRA DAVASI ÜZERİNDEN DE TEPKİ GÖSTERİLDİ

3. Tebas'ın bu söylemleri, Real Madrid'in ve Real Madrid TV'nin Negreira davasıyla ilgili meşru girişimlerini sorgulamak için kullanması özellikle vahimdir.

Javier Tebas'ın üst düzey sorumluluklar taşıdığı her iki kurumun da Negreira davasının olağanüstü vahimliği karşısında yanıt vermemesi üzerine kulübümüz, F.C. Barcelona tarafından Hakem Teknik Komitesi Başkan Yardımcısına yıllarca yapılan ödemelerin tamamen aydınlatılmasını ve müsabakaların dürüstlüğünü garanti altına almak için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etmek amacıyla doğrudan UEFA'ya başvurmak zorunda kalmıştır.

Real Madrid ayrıca, hakemlik sisteminin ve federasyonun yönetim, idare, denetim ve disiplin yapılarının, o dönemde sorumluluk görevlerinde bulunan kişilerin yenilenmesi yoluyla tepeden tırnağa reformdan geçirilmesini talep etmektedir.

LaLiga Başkanı ve Teknik Hakemler Kurulu'nun bağlı olduğu kuruluş olan İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Javier Tebas'ın, kurumsal sorumluluklarından hareketle bu çok ciddi olayların aydınlatılmasını ve İspanyol futbolunun gerekli yeniden yapılanmasını teşvik etmek yerine, Real Madrid'i itibarsızlaştırmaya çalışması özellikle önemlidir.

'İSPANYOL FUTBOLU İÇİN GERÇEK BİR BELA'

4. Javier Tebas'ın tekrarlanan davranışları, kurumsal sorumluluklarıyla bağdaşmayan tarafsızlık, saygı ve yansızlık eksikliğini göstermektedir. Real Madrid'e ve şeffaflık ve reform talep edenlere yönelik sürekli saldırıları, kulübümüzün görüşüne göre, İspanyol futbolu için gerçek bir bela teşkil etmektedir.

REAL MADRID'DEN TEBAS'A İSTİFA ÇAĞRISI

5. Tüm bunlardan dolayı Real Madrid, Javier Tebas'ın açıklama ve tekrarlanan davranışlarının, saygı, tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleriyle yönetilen herhangi bir Avrupa spor kurumunda kabul edilemez olduğunu ve bu durumun kendisini işgal ettiği görevleri sürdürmekten kurumsal olarak muaf tuttuğunu düşünmektedir.

Sonuç olarak Real Madrid C.F., kendisinin LaLiga Başkanlığı ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevlerinden derhal istifa etmesini talep etmektedir"



