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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki Eduardo Camavinga ile ilgili Real Madrid kararını verdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği yeni transferlere kaynak oluşturabilmek için oyuncu satışına hazırlanıyor.

Eflatun-beyazlılarda bu doğrultuda ayrılığı en güçlü isim olarak Eduardo Camavinga'nın öne çıktığı belirtildi.

SATIŞ LİSTESİNİN İLK SIRASINDA

AS'ın haberine göre; Real Madrid yönetimi, Fransız orta saha için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Ancak İspanyol devinin 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini düşük bir bedelle bırakmaya sıcak bakmadığı, bu transferden en az 60 milyon Euro gelir hedeflediği aktarıldı.

GALATASARAY GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Adı son dönemde Galatasaray ile anılan Camavinga'nın durumu sarı-kırmızılı yönetim tarafından yakından takip ediliyor.

Fransız yıldızla Inter ve Paris Saint-Germain'in de ilgilendiği iddia edilirken Real Madrid'in satış kararının önümüzdeki günlerde transfer yarışını da hareketlendirmesi bekleniyor.

Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 43 resmi maçta görev yapan Camavinga, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olan Fransız futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.