Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol basınının eleştirilerinin odağı oldu. AS gazetesindeki köşesinde gazeteci Frederic Hermel, "bu kulüpte oynamaması gereken tek bir futbolcuyu hedef göstereceğim. O, ancak küçük anların futbolcusu olabilir; büyük anların değil" ifadelerini kullandı.

Real Madrid’de forma giyen Arda Güler hakkında İspanya basınında dikkat çeken bir köşe yayımlandı.

AS gazetesi yazarı Frederic Hermel, yazısında genç oyuncuya sert ifadeler yöneltti. Hermel, Arda Güler’i açıkça hedef aldığını belirterek şunları söyledi:

"Artık Carlo Ancelotti’nin neden ondan hoşlanmadığını hepimiz anlıyoruz; mesele, Türk oyuncunun kendi ülkesinin basınında hocayı eleştirmesi değildi. Şimdi söyleyeceklerim hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü böyle yetiştirilmedim ve elli yılı aşan hayatım boyunca her zaman olayların olumlu tarafını görmeye çalıştım. Ancak her gerçekçi Madrid taraftarı gibi ben de pazartesi günü Getafe CF karşısında oynanan o utanç verici maçtan sonra öfkemi yatıştıramadım."

"BU KULÜPTE OYNAMAMASI GEREKEN TEK BİR FUTBOLCU VAR"

Kendine günah keçisi arayacağını belirten Hermel, "Fransız biyolog, etolog ve psikolog Henri Laborit’nin meşhur çalışmaları, insanın acı veren bir durum karşısında başka birine saldırarak rahatlayabildiğini ortaya koyuyor. Ben de şimdi bunu yapacağım ve kendime bir günah keçisi arayacağım. Kabul ediyorum, bu kolay bir yol. Ama elimde yalnızca bu köşe var, üç-dört tam sayfa değil. Bu yüzden Real Madrid forması giyen ve benim üzgün ve öfkeli görüşüme göre bu kulüpte oynamaması gereken tek bir futbolcuyu hedef göstereceğim" dedi.

"O KÜÇÜK ANLARIN FUTBOLCUSU"

Hermel, Arda Güler’in performansının dalgalı olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

"Arda Güler’den bahsetmek istiyorum. Artık Carlo Ancelotti’nin neden onu sevmediğini hepimiz anlıyoruz; bunun sebebi, Türk oyuncunun ülkesindeki basında teknik direktörünü eleştirmesi değildi. Bu futbolcu taraftar için adeta bir işkence. Teknik kapasitesiyle sana bir umut veriyor, sonra ortadan kayboluyor. Harika bir hareket yapıyor, ardından siliniyor. Sana futbola dair yeniden bir heyecan vaat ediyor, sonra yüzüstü bırakıyor. Başta bunun gençliğinden ve uyum sürecinden kaynaklandığını düşünüyordum ama öyle değil. Bu çocuk bundan fazlasını veremiyor. O, ancak küçük anların futbolcusu olabilir; büyük anların değil. Sıradaki gelsin."