07 Mart 2026 Cumartesi
Derbide tüm kozlar sahada: İşte Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un planı

Süper Lig’de derbi günü geldi çattı. Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı ağırlayacağı mücadelede her iki takımın da planları netleşti. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Derbide tüm kozlar sahada: İşte Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un planı - Resim: 1

MAÇ SAATİ? DERBİ HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de derbi heyecanı bugün Tüpraş Stadyumu’nda yaşanacak. Beşiktaş, saat 20.00’de başlayacak maçta Galatasaray’ı konuk edecek.

1 12
Derbide tüm kozlar sahada: İşte Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un planı - Resim: 2

Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek; yardımcı hakemler ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar olacak. Beşiktaş - Galatasaray derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

2 12
Derbide tüm kozlar sahada: İşte Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un planı - Resim: 3

Süper Lig’de Beşiktaş, geride kalan 24 haftada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı ve 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.

3 12
Derbide tüm kozlar sahada: İşte Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un planı - Resim: 4

Galatasaray ise oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 58 puana ulaşarak ligin zirvesinde yer alıyor.

4 12
Derbide tüm kozlar sahada: İşte Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un planı - Resim: 5

Eksikler

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi Emirhan Topçu ve El Bilal Toure sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip ise şampiyonluk mücadelesindeki kritik derbiye tam kadro çıkacak; Corendon Alanyaspor maçında oynamayan Yunus Akgün ve Roland Sallai teknik direktör Okan Buruk’un kararına bağlı olarak sahada yer alabilecek.

5 12
Derbide tüm kozlar sahada: İşte Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un planı - Resim: 6

Beşiktaş'ta En Büyük Koz

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın’ın en önemli kozları kaptan Orkun Kökçü ve Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak. Orta saha oyuncusu Kökçü, ligde çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti; Oh ise devre arasında transfer edildiği ligde oynadığı 4 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

6 12
Derbide tüm kozlar sahada: İşte Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un planı - Resim: 7

Galatasaray'ın Kozu

Galatasaray cephesinde ise Nijeryalı santrfor Victor Osimhen formda. Osimhen, son 7 Süper Lig maçının 6’sında gol atmayı başardı ve bu sezon ligde toplam 10 gole ulaştı.

7 12
Derbide tüm kozlar sahada: İşte Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un planı - Resim: 8

Ayrıca hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta birçok as oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk, geniş kadrosunun avantajını Beşiktaş derbisinde kullanmayı planlıyor.

8 12
Derbide tüm kozlar sahada: İşte Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un planı - Resim: 9

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin; Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan; Ndidi, Asllani; Cerny, Orkun, Olatian, Oh

9 12
Derbide tüm kozlar sahada: İşte Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un planı - Resim: 10

Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Lemina; Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen

10 12
Derbide tüm kozlar sahada: İşte Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un planı - Resim: 11

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın evinde oynanan derbide iki ekip 1-1 berabere kalmıştı.

11 12
Derbide tüm kozlar sahada: İşte Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un planı - Resim: 12

Diğer yandan Beşiktaş, kendi sahasında oynadığı son 9 Galatasaray maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

12 12
Kaynak: Spor Servisi
