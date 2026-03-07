Derbide tüm kozlar sahada: İşte Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un planı

Eksikler

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi Emirhan Topçu ve El Bilal Toure sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip ise şampiyonluk mücadelesindeki kritik derbiye tam kadro çıkacak; Corendon Alanyaspor maçında oynamayan Yunus Akgün ve Roland Sallai teknik direktör Okan Buruk’un kararına bağlı olarak sahada yer alabilecek.