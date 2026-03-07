Derbide tüm kozlar sahada: İşte Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un planı

MAÇ SAATİ? DERBİ HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de derbi heyecanı bugün Tüpraş Stadyumu’nda yaşanacak. Beşiktaş, saat 20.00’de başlayacak maçta Galatasaray’ı konuk edecek.
Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek; yardımcı hakemler ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar olacak. Beşiktaş - Galatasaray derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig’de Beşiktaş, geride kalan 24 haftada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı ve 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Galatasaray ise oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 58 puana ulaşarak ligin zirvesinde yer alıyor.
Eksikler
Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi Emirhan Topçu ve El Bilal Toure sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip ise şampiyonluk mücadelesindeki kritik derbiye tam kadro çıkacak; Corendon Alanyaspor maçında oynamayan Yunus Akgün ve Roland Sallai teknik direktör Okan Buruk’un kararına bağlı olarak sahada yer alabilecek.
Beşiktaş'ta En Büyük Koz
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın’ın en önemli kozları kaptan Orkun Kökçü ve Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak. Orta saha oyuncusu Kökçü, ligde çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti; Oh ise devre arasında transfer edildiği ligde oynadığı 4 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'ın Kozu
Galatasaray cephesinde ise Nijeryalı santrfor Victor Osimhen formda. Osimhen, son 7 Süper Lig maçının 6’sında gol atmayı başardı ve bu sezon ligde toplam 10 gole ulaştı.
Ayrıca hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta birçok as oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk, geniş kadrosunun avantajını Beşiktaş derbisinde kullanmayı planlıyor.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Ersin; Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan; Ndidi, Asllani; Cerny, Orkun, Olatian, Oh
Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Lemina; Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen
Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın evinde oynanan derbide iki ekip 1-1 berabere kalmıştı.
Diğer yandan Beşiktaş, kendi sahasında oynadığı son 9 Galatasaray maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.