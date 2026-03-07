Yeniçağ Gazetesi
07 Mart 2026 Cumartesi
Anasayfa Gündem 2 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

2 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında da güncelleme meydana geldi. Peki 2 milyon liranın aylık faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar…

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Denizbank

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 58.224,66 TL

Vade Sonu Tutar: 2.058.224,66 TL

QNB

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 58.224,66 TL

Vade Sonu Tutar: 2.058.224,66 TL

QNB

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 58.224,66 TL

Vade Sonu Tutar: 2.058.224,66 TL

ING

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 50.319,19 TL

Vade Sonu Tutar: 2.050.319,19 TL

Akbank

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 57.863,01 TL

Vade Sonu Tutar: 2.057.863,01 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 56.416,44 TL

Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL

Odea

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 56.416,44 TL

Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 54.969,86 TL

Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL

