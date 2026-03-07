2 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

Denizbank
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 58.224,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.224,66 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 58.224,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.224,66 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 58.224,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.224,66 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 58.224,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.224,66 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 50.319,19 TL
Vade Sonu Tutar: 2.050.319,19 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 57.863,01 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.863,01 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL
Odea
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL