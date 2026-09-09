İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Metro İstanbul ile Beykoz Üniversitesi, kent içi raylı sistemler alanındaki bilgi birikimi ve saha deneyiminin geliştirilmesine katkı sağlamak hedefiyle ortaklaşa yürüttükleri Raylı Sistemler Temel Eğitim Sertifika Programının dördüncü dönemini resmen başlattı. Sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına doğrudan yanıt veren bu vizyoner program kapsamında taraflar, iş birliğini yeni döneme taşıyan protokole imza attı.

Sertifika programının dördüncü dönemine ilişkin hazırlanan iş birliği protokolü, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay ile Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol tarafından imzalandı. Metro İstanbul Esenler Genel Müdürlük Yerleşkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine her iki kurumun üst düzey yöneticileri ve akademisyenler katılım sağladı.

Eğitim sürecine katılan kursiyerler beş haftalık eğitim marathonu boyunca çok yönlü bir müfredatla buluşacak. Katılımcılar program kapsamında yol ve hat bilgisi, raylı sistem güç sistemleri, sinyalizasyon teknolojileri, istasyon ve işletme yönetim süreçleri, merkezi kumanda uygulamaları ile entegre yönetim sistemleri gibi hayati alanlarda hem teorik dersler hem de sahada uygulamalı eğitim alma olanağı bulacak.

İmza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, üniversitelerin sektörle dirsek teması kurmasının ve bilgi paylaşımında bulunmasının önemine vurgu yaptı. Küntay, Beykoz Üniversitesi olarak temel eğitim anlayışlarının merkezine akademik bilgi birikimini saha ve sektör tecrübesiyle sentezlemeyi koyduklarını ifade etti.

İlk adımı iki bin yirmi üç yılında atılan Raylı Sistemler Temel Eğitim Sertifika Programının dördüncü etabını hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyduklarını aktaran Küntay, konuşmasını şöyle sürdürdü: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulumuzun raylı sistemler alanında sahip olduğu güçlü akademik uzmanlık ile Metro İstanbul ve bünyesindeki Metro Akademi’nin köklü sektörel saha deneyimini aynı eğitim çatısı altında buluşturuyoruz. Temel amacımız, programa katılan bireylerin raylı sistemler işletmeciliği alanındaki teknik bilgi, donanım ve yetkinliklerini en üst seviyeye çıkarmaktır.

Raylı sistemlerin çağdaş kent yaşamı ve çevreci ulaşım politikaları açısından kritik bir rol üstlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Burak Küntay, toplumsal katkı misyonlarına dikkat çekti. Kentlerin sürdürülebilir ulaşım vizyonu ile toplumsal yaşam kalitesinin yükseltilmesinde raylı sistemlerin stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Küntay, bu alandaki deneyimin yeni nesil uzmanlara aktarılmasını kurumsal sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Beş hafta boyunca kesintisiz devam edecek teorik ve saha pratiklerinin önemine değinen Rektör Küntay, eğitimin katılımcılara raylı sistemler işletmeciliğini çok boyutlu bir vizyonla kavrama imkanı sunacağını ve burada edinilen nitelikli birikimin doğrudan çalıma hayatına yansıyacağına inandığını dile getirdi.

Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol ise törende yaptığı konuşmada İstanbul ve Türkiye genelinde devam eden dev ulaşım projelerine değindi. Kent içi raylı sistem ağlarının hızla büyüdüğünü belirten Şenol, Metro İstanbul’un günümüz itibarıyla on sekiz ayrı hat, iki yüz kırk beş tam yetmiş beş kilometre hat uzunluğu ve iki yüz kırk istasyon ile devasa bir operasyonu yönettiğini vurguladı.

Bu hızlı büyümenin beraberinde uzman ve nitelikli personel ihtiyacını getirdiğine dikkat çeken Şenol, raylı sistemlerin güvenli, dakik ve sürdürülebilir bir şekilde işletilebilmesi için yetişmiş insan kaynağının en az kullanılan yüksek teknoloji kadar hayati bir unsur olduğunu ifade etti.

Metro İstanbul’un otuz sekiz yıla varan köklü kurumsal tecrübesini genç nesillere aktarmayı milli ve kurumsal bir görev bildiklerini vurgulayan Genel Müdür Özhan Şenol, akademik dünya ile kurulan köprülerin önemine işaret etti.

Üniversitelerle gerçekleştirilen bu tür nitelikli iş birlikleri sayesinde akademik teorik altyapı ile sahanın pratik dinamiklerini harmanladıklarını belirten Şenol, Beykoz Üniversitesi ile sürdürülen sertifika programının sektöre taze kan ve yüksek standart kazandırmaya devam edeceğini belirtti.