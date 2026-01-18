Sezonun ilk yarısını Süper Lig'de dördüncü sırada tamamlayan Göztepe Avrupa hedefi doğrultusunda ara dönemde kadrosunu güçlendirdi.

İkinci yarıya iddialı bir giriş yapmak isteyen Göztepe yarın Rizespor'u ağırlayarak sezonun en zorlu dönemine başlangıç yapacak.

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Rizespor maçı öncesi kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla taraftarlara seslenerek birliktelik çağrısı yaptı.

ANKERSEN: 'GÖZTEPE ARTIK SAYGI DUYULAN BİR TAKIM'

Ankersen yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Sezonun ilk bölümü bizim için çok iyi geçti. Ligde şu anda dördüncü sıradayız. Takım, ara dönemde çok iyi hazırlandı. Kadromuza katmak istediğimiz yeni oyuncuları transfer ettik ve bunu erken yaparak en yüksek verimi almayı hedefledik.

Sezonun ikinci bölümüne saldırmaya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Hep birlikte büyük bir hedefimiz var. Avrupa kupalarına katılmayı başarmak istiyoruz. Bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Yolda inişler ve çıkışlar olacak. Ancak asıl önemli olan, son birkaç yıldır hissettiğimiz ve sahaya yansıttığımız birlikteliği bu sezonun ikinci bölümünde de koruyarak mücadele etmek.

Sezonun ilk bölümünde birlikte birçok önemli an yaşadık. Uzun yıllar sonra gelen ilk kupa yarı finali, Romelu’nun satışıyla birlikte Göztepe'nin artık saygı duyulan ve güvenilen bir kulüp haline gelmesi bunlardan bazıları. Ancak benim için en özel anlardan biri, geçen sezon üst üste 11 maç kazanamadığımız dönemde taraftarlar, oyuncular ve teknik ekip arasında hissettiğim o güçlü birliktelikti.

İşte bu birliktelik, başarıya giden yolda en kilit unsur olacak. Bu nedenle tüm Göztepe taraftarlarına çağrıda bulunuyorum: Sezonun ikinci bölümüne aynı birlik ve beraberlik ruhuyla sahip çıkalım. Bunu başarabilirsek, hedeflerimize ulaşma şansımızın çok yüksek olduğuna inanıyorum.

Herkese başarılar diliyorum ve pazartesi akşamı statta sizlerle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."