Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa ile Asya’yı birleştiren eşsiz konumuyla dikkat çeken bir ülkedir. Topraklarının yaklaşık yüzde 97’si Asya’da (Anadolu), yüzde 3’ü Avrupa’da (Doğu Trakya) yer alır.
Turistlerin aklını başından alan 10 Türk şehri: Boğaz’dan Peri Bacalarına, mavi yolculuktan Göbeklitepe’ye…
Türkiye’nin tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen şehirleri, dünya çapında milyonlarca turisti kendine çekiyor. İşte UNESCO Dünya Mirası alanlarından sosyal medyada viral olan manzaralara kadar, yabancı ziyaretçilerin en çok hayran kaldığı 10 Türk şehri…Taner Yener
Üç tarafı denizlerle çevrilidir: kuzeyde Karadeniz, batıda Ege Denizi, güneyde Akdeniz ve kuzeybatıda Marmara Denizi. Başkenti Ankara, en büyük şehri ise Avrupa ve Asya yakalarını birleştiren İstanbul’dur.
Nüfusu 2025 itibarıyla yaklaşık 85 milyondur. Resmi dili Türkçe, en yaygın dini İslam’dır. Hititler, Frigler, Lidyalılar, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, 1923’te Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde modern cumhuriyet olarak kurulmuştur.
Coğrafyası oldukça çeşitlidir: Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları, yaylalar, Kapadokya’nın peri bacaları, mavi koylar ve antik kentlerle doludur. İklimi bölgeye göre değişir; Akdeniz, karasal ve Karadeniz iklimleri hâkimdir.
Ekonomisi güçlüdür; turizm, tekstil, otomotiv, tarım ve inşaat sektörleri öne çıkar. Dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri olup, 21 UNESCO miras alanıyla kültürel zenginliğini sergiler.
1 – İSTANBUL
Avrupa ile Asya’yı birleştiren tek şehir olan İstanbul, tarihi yarımadası, büyüleyici Boğaz manzarası ve eşsiz silüetiyle yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.
Coğrafyası benzersizdir: Marmara Denizi, Boğaziçi, Haliç ve kuzeyde Karadeniz etkisiyle üç tarafı denizlerle çevrilidir. Tarihi yarımada surlar, saraylar ve camilerle doludur. Başlıca simgeleri: Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii (Mavi Camii), Galata Kulesi, Boğaz Köprüsü, Kız Kulesi ve Kapalıçarşı’dır.
2 – KAPADOKYA (NEVŞEHİR)
Kapadokya, İç Anadolu’da başta Nevşehir olmak üzere Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Kayseri’yi kapsayan eşsiz bir coğrafi ve tarihi bölgedir. Dünyada benzeri olmayan peri bacaları, vadiler, yer altı şehirleri ve kaya oyma kiliseleriyle tanınır.
Günümüzde dünyanın en popüler turizm destinasyonlarından biridir. En ikonik aktivite balon turlarıdır; özellikle gün doğumunda yüzlerce sıcak hava balonunun peri bacaları üzerinde süzülmesi nefes kesici manzaralar sunar. Yer altı şehirleri gezisi, ATV turları, vadilerde yürüyüş, şarap tadımı ve mağara otellerde konaklama öne çıkan deneyimlerdir.
3 – ANTALYA
Antalya, Akdeniz Bölgesi’nde turizmin başkenti olarak bilinen bir şehir ve ildir. Akdeniz kıyısında, Toros Dağları’nın eteklerinde yer alır; batıda Muğla, doğuda Mersin ile komşudur. Turkuaz plajları, antik kentleri ve lüks tatil anlayışıyla ünlüdür.
Tarihi çok eskiye dayanır; Hititler, Likyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. En önemli antik kentleri Aspendos (dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrosu), Perge, Side, Termessos ve Phaselis’tir. Şehir, Roma ve Helenistik dönem kalıntılarıyla doludur.
Turkuaz denizin antik tarihle buluştuğu, lüks otellerin ve mavi bayraklı plajların kenti Türkiye’nin dünyaya açılan en parlak turizm vitrinidir!
4 – İZMİR
İzmir, Ege Bölgesi’nde tarihi, kültürel ve modern yaşamın iç içe geçtiği en önemli şehirlerden biridir. Üçüncü büyük il olup Ege Denizi kıyısında konumlanır; kuzeyde Balıkesir ve Manisa, doğuda Aydın ile sınırlanır.
Merkezi ilçeleri Konak, Karşıyaka, Bornova, Buca ve Bayraklı’dır; turizmde öne çıkan yerler Çeşme, Alaçatı, Foça, Urla ve Seferihisar’dır.
Ekonomisi güçlüdür; liman ticareti, sanayi (tekstil, otomotiv, gıda), tarım (zeytin, incir, üzüm), turizm ve hizmet sektörü başı çeker. İzmir Limanı Ege’nin ihracat kapısıdır. Uluslararası İzmir Festivali, Caz Festivali gibi etkinliklerle dinamik bir atmosfere sahiptir. Başlıca simgeleri: Kordonboyu, Saat Kulesi, Kemeraltı Çarşısı, Efes Antik Kenti, Çeşme Kalesi, Agora, Alsancak ve Karşıyaka sahilidir.
Kısaca İzmir: Tarihin, denizin, lezzetlerin (boyoz, kumru, lokma) ve özgür ruhun buluştuğu, “Güzel İzmir” olarak anılan modern ve kozmopolit bir Ege incisi!
5 – MUĞLA (BODRUM – FETHİYE – MARMARİS)
Muğla, Ege Bölgesi’nde (kısmen Akdeniz’e uzanan) turizm cenneti olarak bilinen bir ildir. Yaklaşık 1.100 km’lik kıyı şeridiyle Türkiye’nin en uzun il kıyısına sahiptir; kuzeyde Aydın, doğuda Denizli ve Burdur ile çevrilidir.
Tarihi antik dönemlere uzanır; Likyalılar, Karyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Önemli antik kentleri Knidos, Kaunos, Stratonikeia, Labranda ve Telmessos’tur (Fethiye).
Mavi yolculukların vazgeçilmezi Göcek, Fethiye, Ölüdeniz, Dalyan, Marmaris, Bodrum, Datça ve Akyaka gibi kartpostal koylar, plajlar, lagünler ve yat limanları barındırır. Toros uzantıları, ormanlar, termik kaynaklar ve Bafa ile Köyceğiz gölleri doğal zenginlik katar. Ekonomisi büyük ölçüde turizme dayanır; yat turizmi, mavi yolculuklar ve plaj tatilleriyle milyonlarca ziyaretçi çeker.
Başlıca simgeleri: Bodrum Kalesi, Ölüdeniz Lagünü, Dalyan İztuzu Plajı (caretta carettaların yuvalama alanı), Marmaris Kalesi, Fethiye Kelebekler Vadisi, Akyaka Azmak Nehri ve Datça yarımadasıdır.
Kısaca Muğla: Turkuaz koyların, antik kalıntıların, yatların ve doğanın buluştuğu, Ege’nin dünyaya açılan en büyüleyici yüzü – mavi yolculukların ve unutulmaz tatillerin başkenti!
6 – MARDİN
Mardin, Güneydoğu Anadolu’da tarihi ve kültürel zenginliğiyle ünlü bir ildir. Suriye sınırında, Yukarı Mezopotamya’nın en eski yerleşimlerinden biridir. Taş mimarisi, dar sokakları ve ovaya bakan muhteşem manzarasıyla “taş evler şehri” olarak anılır.
Tarihi MÖ 3000’lere uzanır; Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Artuklular, Selçuklular, Akkoyunlular ve Osmanlılar gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Artuklu mimarisiyle öne çıkar; camiler, medreseler, kiliseler ve konaklar taş oymalarıyla bezelidir.
Önemli yapıları: Zinciriye Medresesi, Ulu Cami, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı ve Dara Antik Kenti’dir. Çok kültürlü yapısıyla (Kürt, Arap, Süryani, Türk, Yezidi) hoşgörü ve medeniyetler beşiği olarak bilinir.
Kısaca Mardin: Taşın ve tarihin şehri, Mezopotamya manzaralı, çok kültürlü ve zamanda yolculuk hissi veren büyüleyici bir destinasyon – UNESCO adaylarından biri, ölmeden görülmesi gereken yerlerin başında gelir!
7 – ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu’da “Peygamberler Diyarı” olarak bilinen tarihi ve kültürel zenginliğiyle ünlü bir ildir. Suriye sınırında, Mezopotamya’nın kalbinde yer alır. Tarihi MÖ 10.000’lere uzanır; Göbeklitepe ile “medeniyetin sıfır noktası” kabul edilir, dünyanın bilinen en eski tapınağı ve yerleşik hayata geçişin kanıtı olan UNESCO Dünya Mirası alanıdır.
Hititler, Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Emeviler, Artuklular ve Osmanlılar gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Hz. İbrahim’in doğduğu ve ateşe atılıp mucizevi kurtulduğu yer olarak inanç turizminin merkezidir; Balıklıgöl efsaneye göre kutsal bir havuzdur. Diğer önemli yapılar: Hz. İbrahim Mağarası, Rızvaniye Camii, Ulu Cami, Harran kalıntıları ve kubbeli evlerdir.
Kısaca Şanlıurfa: Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’den kutsal Balıklıgöl’e uzanan, peygamberler ve medeniyetlerin buluştuğu kadim bir şehir inanç ve arkeoloji turizminin vazgeçilmez adresi!
8 – TRABZON
Trabzon, Karadeniz Bölgesi’nde tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir ildir. Karadeniz’e kıyısı olup güneyde dağlarla çevrilidir. Ekonomisi tarım, hayvancılık, turizm ve ticarete dayanır; fındık, çay ve yaylacılık öne çıkar.
Turizmde Sümela Manastırı, Uzungöl, Ayasofya Müzesi, Kalepark ve Atatürk Köşkü gibi yerler milyonlarca ziyaretçi çeker. Başlıca simgeleri: Sümela Manastırı, Uzungöl, Trabzon Kalesi, Ayasofya Camii, Zigana Dağı, Hamsiköy, Akçaabat köftesi ve sisli yayla manzaralarıdır.
Kısaca Trabzon: Karadeniz’in sisli dağları, tarihi manastırları ve yaylalarıyla büyüleyen, yeşilin ve denizin buluştuğu en etkileyici ve mistik şehir doğa, tarih ve lezzetin eşsiz kesişim noktası!
9 – BURSA
Bursa, Marmara Bölgesi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olarak bilinen tarihi, yeşil ve sanayi kentidir. Uludağ’ın eteklerinde yer alır. Ekonomisi Türkiye’nin en güçlülerindendir; otomotiv, tekstil, makine ve turizm ön plandadır. İpek geleneğiyle ünlüdür.
Başlıca simgeleri: Ulu Cami, Yeşil Camii ve Yeşil Türbe, Osmangazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Koza Han, Cumalıkızık, Uludağ, Tophane Saat Kulesi, İskender kebabı ve Bursa kestanesidir.
Kısaca Bursa: Osmanlı’nın doğduğu yeşil şehir, Uludağ’ın karlı zirveleriyle tarih, doğa, sanayi ve lezzetin buluştuğu büyüleyici bir metropol “Yeşil Bursa” olarak anılan eşsiz bir kent!
10 – SAFRANBOLU (KARABÜK)
Safranbolu, Karabük’e bağlı, UNESCO Dünya Mirası listesindeki eşsiz Osmanlı yerleşimidir. Klasik Osmanlı sivil mimarisinin en iyi korunmuş örneklerini barındıran “geleneksel Osmanlı kenti” olarak tanınır.
Başlıca simgeleri: Safranbolu evleri, Cinci Hanı, Tokatlı Kanyonu (cam teras), İncekaya Su Kemeri, Kristal Teras, Hıdırlık Tepesi, Yemeniciler Arastası, Kent Tarih Müzesi ve çeşitli cami ile türbelerdir.
Kısaca Safranbolu: Osmanlı mimarisinin yaşayan müzesi, safran kokulu taş sokakları ve huzurlu atmosferiyle zamanda yolculuk hissi veren, UNESCO koruması altındaki büyüleyici tarihi kent – Türkiye’nin en iyi korunmuş Osmanlı yerleşimi!