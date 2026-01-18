Turistlerin aklını başından alan 10 Türk şehri: Boğaz’dan Peri Bacalarına, mavi yolculuktan Göbeklitepe’ye…

Hititler, Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Emeviler, Artuklular ve Osmanlılar gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Hz. İbrahim’in doğduğu ve ateşe atılıp mucizevi kurtulduğu yer olarak inanç turizminin merkezidir; Balıklıgöl efsaneye göre kutsal bir havuzdur. Diğer önemli yapılar: Hz. İbrahim Mağarası, Rızvaniye Camii, Ulu Cami, Harran kalıntıları ve kubbeli evlerdir.

Kısaca Şanlıurfa: Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’den kutsal Balıklıgöl’e uzanan, peygamberler ve medeniyetlerin buluştuğu kadim bir şehir inanç ve arkeoloji turizminin vazgeçilmez adresi!