Türkiye otomotiv sektörü, 2025 yılını çift haneli büyüme rakamları ve tarihi bir rekorla geride bıraktı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamda 1 milyon 368 bin 400 adetlik satış hacmine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
2025'in otomobil şampiyonu belli oldu
Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılında 1 milyon 368 bin adetlik satışla tarihi rekorunu kırarken, Ford yılın en çok tercih edilen modeli oldu. Otomobil satışlarının ilk kez milyon barajını aştığı yılda, elektrikli araç pazarı da yüzde 90’lık büyüme ile dikkat çekti.
Yıl boyunca devam eden kampanyaların etkisiyle otomobil satışları, bir önceki yıla oranla yüzde 10,62 artış göstererek 1 milyon 84 bin 496 adet olarak gerçekleşti.
Böylece Türkiye otomobil pazarı tarihinde ilk kez 1 milyon sınırını aşmış oldu.
Hafif ticari araç pazarı da yüzde 9,97’lik bir ivmeyle 283 bin 904 adetlik satış rakamına ulaştı.
Model bazında bakıldığında, 2025 yılının en çok tercih edilen otomobili 51 bin 717 adetle Renault Clio HB oldu.
Listenin ikinci sırasında 48 bin 99 adetle yine bir Renault modeli olan Megane Sedan yer alırken, üçüncü sırayı 42 bin 838 adetlik satışla Fiat Egea Sedan aldı.
Yerli üretim Togg T10X ise 27 bin 583 adetle en çok satan ilk 10 model arasına girmeyi başardı.
Hafif ticari araç pazarında ise 83 bin 131 adetlik satış gerçekleştiren Ford, pazarın yaklaşık yüzde 30'una hakim olarak liderliğini sürdürdü. Ford’u sırasıyla Fiat ve Opel takip etti.
Bu üç marka, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 55’ini oluşturdu.
Yakıt türlerine göre yapılan incelemede benzinli araçlar halen en büyük paya sahip olsa da, elektrikli ve hibrit otomobillerdeki yükseliş dikkat çekti.
Tam elektrikli otomobil satışları yüzde 90,8 artarak 189 bin 868 adede ulaştı ve pazardan yüzde 17,5 pay aldı.