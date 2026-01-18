2025'in otomobil şampiyonu belli oldu

Türkiye otomotiv sektörü, 2025 yılını çift haneli büyüme rakamları ve tarihi bir rekorla geride bıraktı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamda 1 milyon 368 bin 400 adetlik satış hacmine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.