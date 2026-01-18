Ünlü isimleri hedef alan geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda, geçen Çarşamba akşamı Ümit Karan, Perşembe sabahı ise DJ Merve Sanay ile fenomen Deniz Berk Cengiz'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
Ümit Karan’a 21 yaşındaki eski sevgiliden ağır suçlama: Bana uyuşturucuyu o verdi!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklanan 14 şüpheliden birisi...Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre, Karan'ın 21 yaşındaki Ş.N. isimli genç kadınla ilişkisi sırasında kendisine kokain verdiği iddia edildi. İşte detaylar!
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ile "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlamaları yöneltilen şüphelilerden Adli Tıp'ta saç ve kan örnekleri alındı. Cuma günü düzenlenen ek operasyonda ise oyuncu Çağla Boz, Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın'ın da bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı.
KARAN VE TEMİN EDENLER TUTUKLANDI
Toplam 23 şüpheli emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından, aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da yer aldığı 14 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Karan'la birlikte kendisine uyuşturucu sağladığı saptanan Timuçin Ünal, Gökhan Gümüş ve Nuray İstek'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ÜMİT KARAN BANA KOKAİN VERDİ"
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklanan Ümit Karan hakkındaki iddiaların detaylarına Sabah ulaştı. Ş.N. (21) isimli genç kadın, geçen Çarşamba günü savcılıkta verdiği ifadede Karan'la ilişkisini anlattı. Yaklaşık 7 ay önce tanıştıklarını ve 3 kez uyuşturucu kullandıklarını belirten genç kadın, Karan'ın kendisine kokain verdiğini öne sürdü.
Ş.N., ifadesinde "Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan, kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Bunun karşılığında herhangi bir ücret ödemedim. Ümit Karan ile yaşadıklarımdan dolayı pişmanım. Kendisi neden beni kullandı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
AYLIK GELİRİ 50 BİN LİRA
Soruşturma dosyasına göre Karan'a hem kullanım hem de temin suçlaması yöneltildi. Savcılık ifadesinde kendisini "yorumcu" olarak tanıtan Karan, aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu belirtti.
"NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM BİR ŞEY KULLANDIM"
Uyuşturucu kullanma ve temin etme suçlamalarını reddeden Karan, "Ben geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım" diyerek savunma yaptı. Hiçbir kadına uyuşturucu vermediğini iddia eden Karan, Ş.N.'yi tanıdığını, kendisiyle ilişkisi olduğunu ancak kokain verme gibi bir olayın yaşanmadığını savundu.
KARAN'A UYUŞTURUCU SAĞLAYAN 3 İSİM
Karan'a uyuşturucu temin ettiği belirlenen ve tutuklanan Timuçin Ünal, Gökhan Gümüş ile Nuray İstek de sorguda gündeme geldi. Karan, Timuçin Ünal'ı 20 yıldır tanıdığını ve tekstil sektöründe olduğunu, uyuşturucu satmadığını söyledi. Gökhan Gümüş'le 4 yıl önce tanıştıklarını, arada yemek yediklerini ancak madde temini olmadığını öne sürdü.
Nuray İstek'i ise Gökhan Gümüş'ün kız arkadaşı olarak tanıdığını, onlarla bu konuda bağlantısı olmadığını belirtti. Karan, Ş.N. ile duygusal ilişki yaşadığını, ancak en son yılbaşı gecesi iletişime geçmeye çalıştığını fakat görüşmediklerini ekledi.
HAVALİMANINA GİDERKEN İKİ ARAÇ DEĞİŞTİRDİ
Ayrıca Ümit Karan'ın diğer şüphelilerden bir gün önce gözaltına alınma nedeni de netleşti. Güvenlik kaynaklarına göre, kendisine uyuşturucu sağlayan kişilerin deşifre olduğunu öğrenen Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak için harekete geçti. T
Takip edildiğini fark eden Karan'ın havalimanına giderken iki kez araç değiştirdiği, ancak yine de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
ÜMİT KARAN KİMDİR?
Ümit Karan, 1 Ekim 1976 doğumlu (şu an 49 yaşında), Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelmiş Türk eski milli futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusudur.
Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Karan, Türkiye'de Gençlerbirliği ile Süper Lig'e adım attı. 2001'de Galatasaray'a transfer oldu ve burada en parlak dönemini yaşadı: Lig şampiyonlukları kazandı, derbilerde unutulmaz goller attı (Beşiktaş'a 100. golü meşhurdur), takım kaptanlığı yaptı ve Süper Lig'de toplam 136 gol kaydetti.
Diğer takımları: Ankaraspor (kiralık), Eskişehirspor. Milli takımda 10 maçta 3 gol attı. 2011'de futbolu bıraktı.
Futbol sonrası teknik direktörlük (Shkupi, Vefa, Menemenspor gibi) ve TV yorumculuğu yaptı. 2005'ten beri evli, bir oğlu var.
Son dönemde (Ocak 2026) uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı ve gündemde bu konuyla yer aldı.