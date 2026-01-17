Sezonun ilk yarısında ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen gol yollarında zorlanan Göztepe ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeye devam ediyor.

Göztepe yeni transferini tanıttı

Sarı Kırmızılılar Luiz Guilherme'nin ardından bir Brezilyalı forveti daha kadrosuna kattı.

Brezilya Serie B'de Ponte Preta forması giyen kısaca 'Jeh' olarak anılan Jeferson Marinho dos Santos'u transfer eden Göztepe'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım beğeni topladı.

Jeh Hulk'a benzetildi

Güçlü fizik yapısıyla dikkat çeken Jeh'in Hulk'a benzetildiği tanıtım videosu Göztepe taraftarlarını heyecanlandırdı.