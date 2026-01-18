5 yıl daha erken emekli olacak meslek grupları: Yıpranma payı uygulamasında yeni düzenleme

YIPRANMA PAYI NEDİR?

Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır işlerde çalışan kişilerin çalıştıkları her sene için ilave prim günü kazanmasıdır. Normal bir ofis çalışanı senede 360 gün prim öderken, yıpranma payı olan bir işçi, yaptığı işin risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün fazladan prim kazanır.

Mesela senede 90 gün yıpranma payı olan bir işte çalışıyorsunuz. Siz fiilen 12 ay (360 gün) işe gidersiniz. SGK, sizin hanenize 360 + 90 = 450 gün prim işler. Bu sayede prim gününüz çok daha hızlı dolar.

Öte yandan kazandığınız bu ekstra 90 gün, emeklilik yaş haddinizden düşülür. Yani 60 yaşında emekli olacakken, bu süreler biriktikçe emeklilik yaşınız 55'e kadar düşebilir. Kanun, bu indirimle en fazla 5 yıl (bazı çok ağır mesleklerde 8 yıl) erken emekliliğe izin vermektedir.