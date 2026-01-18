Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için önemli bir gelişme yaşandı. bazı meslekler doğaları gereği insan ömründen ve sağlığından daha fazla götürdüğü için, prim günü sayısından daha erken emekli olabilecek.
5 yıl daha erken emekli olacak meslek grupları: Yıpranma payı uygulamasında yeni düzenleme
Ağır, tehlikeli ve insan hayatından daha fazla götüren mesleklere erken emeklilik imkânı sunan yıpranma payı uygulaması, 2026 yılında yapılan düzenlemeyle önemli ölçüde genişletildi. Yeni meslek grupları düzenlemeye dahil edildi.Derleyen: Baran Yalçın
Devlet, insan ömründen daha fazla götüren mesleklerdeki adaletsizliği gidermek için "Yıpranma Payı" sistemini devreye sokmuştu. Fakat 2026 senesine kadar bu liste oldukça sınırlıydı. Yeni gerçekleştirilen düzenlemelerle beraber, teknolojinin getirdiği yeni riskli iş kolları ve pandemiden sonra önemi daha iyi anlaşılan sağlık sektörü çalışanları da bu kapsama daha güçlü şekilde dahil edildi.
BU LİSTEYE KİMLER DAHİL EDİLDİ?
2026 düzenlemesiyle birlikte liste oldukça kabardı. İşte yıpranma payından yararlanan başlıca meslek grupları:
Sağlık Çalışanları: Doktor, hemşire, ebe, hasta bakıcı, röntgen teknisyeni ve ambulans şoförleri. (Yılda 60 gün).
Gazeteciler: Sarı basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.
Maden ve Yeraltı İşçileri: En yüksek paya sahiptirler. (Yılda 180 gün, yani 6 ay).
Güvenlik Güçleri: Asker, Polis, MİT mensupları, Cezaevi infaz koruma memurları (Gardiyanlar).
Ağır Sanayi: Demir-çelik fabrikası çalışanları, cıva üretimi, asit üretimi gibi zehirli maddeyle çalışanlar.
İtfaiyeciler: Yangın söndürme ekipleri.
Yeni Eklenenler: Çimento fabrikası çalışanları, alüminyum fabrikaları, dökümhane işçileri ve cam sanayi çalışanları da 2026 itibarıyla listeye dahil edildi.
YIPRANMA PAYI NEDİR?
Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır işlerde çalışan kişilerin çalıştıkları her sene için ilave prim günü kazanmasıdır. Normal bir ofis çalışanı senede 360 gün prim öderken, yıpranma payı olan bir işçi, yaptığı işin risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün fazladan prim kazanır.
Mesela senede 90 gün yıpranma payı olan bir işte çalışıyorsunuz. Siz fiilen 12 ay (360 gün) işe gidersiniz. SGK, sizin hanenize 360 + 90 = 450 gün prim işler. Bu sayede prim gününüz çok daha hızlı dolar.
Öte yandan kazandığınız bu ekstra 90 gün, emeklilik yaş haddinizden düşülür. Yani 60 yaşında emekli olacakken, bu süreler biriktikçe emeklilik yaşınız 55'e kadar düşebilir. Kanun, bu indirimle en fazla 5 yıl (bazı çok ağır mesleklerde 8 yıl) erken emekliliğe izin vermektedir.