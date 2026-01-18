Luciano Spalletti ile harika bir çıkış yakalayarak zirve mücadelesine ortak olmaya çalışan Kenan Yıldız'lı Juventus, Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari'ye konuk oldu.

Semih Kılıçsoy 54. dakikada kenara geldi

İki milli yıldızın da ilk 11'de başladığı Serie A 21. hafta maçında Semih Kılıçsoy 54. dakikada yerini Gennaro Borrelli'ye bıraktı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Cagliari 65'te Luca Mazzitelli'nin attığı golle öne geçti.

Kenan Yıldız direğe takıldı

Son bölümü büyük heyecana sahne olan zorlu mücadelede Juventus puan için yüklenirken atakları yönlendiren isim Kenan Yıldız oldu.

Torino ekibinin son dakikalarda üst üste yakaladığı beraberlik şanslarında başrol oynanan Kenan Yıldız 83. dakikada büyük bir şansızlık yaşayarak çektiği şutta direğe takıldı.

Cagliari Juventus'un 6 maçlık yenilmezlik serisine son verdi

Kaçan önemli pozisyonların ardından Cagliari 1-0'ı korumasını bilerek son düdükle birlikte Juventus'un ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Juventus lider Inter'in 10 puan gerisinde kaldı

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Cagliari 3 maç sonra kazanarak bu sonuçla puanını 22'ye yükseltti.

Son haftalarda yakaladığı çıkışla adım adım zirve takibi yapan Juventus ise 39 puanda kalarak lider Inter'in 10 puan gerisinde yer aldı.