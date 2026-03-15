Kadir Gecesi, İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen en değerli zamanlardan biridir. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde "Bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen bu gece, meleklerin ve ruhun (Cebrail) Rablerinin izniyle her iş için indiği, tan yeri ağarıncaya kadar esenlik ve selamet dolu bir gece olarak tanımlanır. Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gece olarak bilinir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi (Ramazan'ın 27. gecesi) idrak edilecek. Genel kabul gören görüş ramazanın 27. gecesi olsa da Hz. Peygamber'in tavsiyesiyle son on günün tek gecelerinde aranması önerilir.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Hz. Peygamber (s.a.v.), ramazanın son on gecesini özellikle ihya etmeye önem vermiş ve Kadir Gecesi'ni bu dönemde aramayı tavsiye etmiştir. İnanarak ve ihlasla ibadet edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, bu gecenin kesin tarihinin bilinmediğini ancak ramazanın tamamının, özellikle son on gününün Kadir Gecesi gibi değerlendirilmesinin teşvik edildiğini belirtti.

Ülke genelindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ibadet, Kur'an tilaveti, dua ve tövbe programları düzenlenecek. Müslümanlar bu geceyi namaz, Kur'an okuma, zikir ve dualarla geçirmeye özen gösteriyor.