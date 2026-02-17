Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vasiyeti üzerine Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, 20 Şubat'ta ziyarete açılacak.



Hırka-i Şerif Vakfı'nın açıklamasına göre, her yıl geleneksel olarak düzenlenen açılış töreni bu yıl da ramazan ayının ilk cuma günü saat 10.00'da Hırka-i Şerif Camisi içindeki özel dairede gerçekleştirilecek.

Daire, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.



Ayrıca 16 Mart Kadir Gecesi'nde ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar sürecek; bayram öncesi arife günü ikindi namazının ardından dua ile sona erecek.



Peygamber Efendimiz'e ait kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, 1851 yılından beri Fatih ilçesindeki adına inşa edilen camide özenle muhafaza ediliyor ve Veysel Karani Hazretleri'nin 58. ve 59. kuşak torunları tarafından büyük bir titizlikle korunup ziyarete sunuluyor.



Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler sıra beklemeden görevli refakatinde ziyaret edebilecek, engelli asansöründen yararlanabilecek.



Hırka-i Şerif'in en huzurlu şekilde ziyaret edilebilmesi amacıyla Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, il-ilçe müftülükleri ve Hırka-i Şerif Vakfı iş birliğiyle tüm güvenlik, sağlık ve trafik önlemleri alınmıştır.



Detaylı bilgiler "www.hirkaiserifvakfi.com" ve "www.hirkaiserifvakfi.org" internet sitelerinden öğrenilebilir.