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Kaynak: Haber Merkezi

RAL Yatırım Holding (RALYH), ana ortağı hakkında alınan tedbir kararı sonrasında ortaya çıkan likidite sıkışıklığı nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için üç aylık geçici mühlet kararı aldı.

RAL Yatırım Holding A.Ş., 19 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, konkordato başvurusunun 16 Ekim'de yapıldığını duyurdu.

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İcra ve İflas Kanunu'nun 286. ve 287. maddeleri kapsamında, 19 Ekim saat 17.10 itibarıyla geçerli olacak şekilde üç aylık geçici mühlet verilmesine hükmetti.

Şirket, başvuruya ilişkin açıklamanın, yatırımcıların ve şirketin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla ertelendiğini belirtti.

RALYH HİSSELERİ GÜNÜ YÜZDE 10 KAYIPLA KAPATTI

Konkordato kararının duyurulduğu 19 Ekim'de, Borsa İstanbul'da işlem gören RAL Yatırım Holding (RALYH) hisseleri yüzde 10 gerileyerek 21,78 TL seviyesine indi. Bir önceki işlem gününü 24,20 TL'den tamamlayan hisse, günü 2,42 TL kayıpla kapattı.

Hissede uzun vadede yaşanan düşüş de öne çıktı. Yıl içerisinde 401,75 TL ile zirveyi gören RALYH, 19 Ekim itibarıyla 21,78 TL'ye kadar geriledi. Böylece hisse, yıl içindeki en yüksek seviyesine göre yaklaşık yüzde 94,6 değer kaybetti. Son bir ayda görülen en yüksek fiyat ise 178,20 TL oldu.

ANA ORTAĞA YÖNELİK TEDBİR KARARI FİNANSMANA ERİŞİMİ ZORLAŞTIRDI

RAL Yatırım Holding, ana ortağı hakkında alınan tedbir kararının şirketin tüzel kişiliğinden ve faaliyetlerinden bağımsız olduğunu, ancak finansal kuruluşların şirkete yaklaşımını olumsuz etkilediğini açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre banka ve aracı kurumlar üzerinden sağlanan finansman olanakları önemli ölçüde azaldı. Mevcut finansal ilişkilerde olağan işleyiş bozulurken kısa vadeli likidite üzerindeki baskı da arttı.

Kamu kurumlarıyla yürütülen projelerde beklenen finansal ve operasyonel iş birliğinin yeterli seviyede sağlanamaması da nakit akışı üzerindeki baskıyı artıran etkenler arasında gösterildi.

9,2 MİLYAR TL ÖZKAYNAK, 3,6 MİLYAR TL BANKA KREDİSİ

RAL Yatırım Holding, KAP'a yaptığı açıklamada 30 Haziran 2026 tarihli konsolide finansal tabloları itibarıyla 9,2 milyar TL özkaynağa sahip olduğunu bildirdi.

Şirketin toplam aktiflerinin yüzde 28,5'ini yatırım amaçlı gayrimenkuller oluştururken yüzde 50,3'lük bölümünü ise ağırlıklı olarak devam eden ve tamamlanan projelerden oluşan maddi duran varlıklar meydana getiriyor.

ŞİRKET FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEYİ AMAÇLIYOR

RAL Yatırım Holding, konkordato sürecinin faaliyetlerini sona erdirmek amacıyla başlatılmadığının altını çizdi.

Şirket, geçici mühlet kararını mevcut varlıkların korunması, finansal yükümlülüklerin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacak hukuki ve finansal bir koruma mekanizması olarak nitelendirdi.

İnşaat, enerji ve madencilik alanlarındaki yatırımlarının ekonomik değerini koruduğunu ifade eden şirket, konkordato sürecinde yatırımcıların, çalışanların, iş ortaklarının ve alacaklıların haklarını gözetmeyi sürdüreceğini açıkladı.