İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Kavuncu, İYİ Parti Genel Başkanı'nın üniversite öğrencileriyle gerçekleştirdiği sohbetten yapılan değerlendirmelere tepki göstererek konuşmanın tamamının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

KAVUNCU'DAN "KAVRAMA SIKINTISI" TEPKİSİ

Ağıralioğlu'nun açıklamalarını eleştiren Kavuncu, saatler süren sohbetin bütününe bakılmadan yapılan yorumların doğru olmadığını savundu.

Kavuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımızın, üniversite öğrencileriyle yapmış olduğu ve saatler süren bir sohbeti oldu. Bu sohbetin tamamına bakmadan buna göre yorum yapmak bir kavrama sıkıntısı olduğunun göstergesidir.

Şayet programın bütününü seyredip, oradan yola çıkarak böyle bir beyanda bulunuyorsa da programın bütününü görmüş olunmasına rağmen birtakım sosyal medya trollerinin yazıp çizdikleri üzerinden hareket ediliyor gibi bir durum ortaya çıkar. adan o anlam nasıl çıkar? Bu da anlaşılabilir gibi değil.”