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İş insanı Rahmi Koç, İzmir'de 5 Haziran'da katıldığı bir hastane açılışında eski Başbakan Binali Yıldırım'a dönerek, bir Kürt kadının muayene sırasında doktorla hayali diyaloğunu gülerek anlatmıştı. Etrafındakiler de gülerek tepki vermişti.

Fıkraya sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından farklı kesimlerden Koç'un Kürt kadınlardan özür dilemesini isteyen çok sayıda tepki geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kınama mesajında Koç'un sözlerini, "Kürt kadınlarını aşağılayan ırkçı söylem" olarak nitelendirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Rahmi Koç hakkında, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı. İfadelerin tepki görmesinin ardından Koç, özür mesajı yayımladı.

Mesajda, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" ifadeleri yer aldı.

Mesajda, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" ifadeleri yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise açıklamasında Rahmi Koç'u savundu.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Bahçeli, Koç'un, "samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır" dedi.

ERDOĞAN’IN MEHMET ALİ ÇELEBİ’YE SÖYLEDİĞİ TEPKİ ÇEKEN O SÖZLER

Rahmi Koç bir anda Türkiye’nin bir numaralı gündemi olurken yine toplum belleği tozlu raflarda kaldı.

Koç’un fıkrası arşiv açtırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP rozeti taktığı sırada Mehmet Ali Çelebi’ye söylediği sözler nedeniyle Kürtlerden tepki görmüştü.

Neydi o sözler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında AKP grup toplantısında CHP’den Memleket Partisi’ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin parti rozetini taktığı sırada Mehmet Ali Çelebi ve eşi ile gerçekleştirdiği kısa sohbet esnasında kullandığı “Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın beş tane, 10 tane, 15 tane var” sözleri tepkilere yol açmıştı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş “Erdoğan ‘PKK’liler 5-10 çocuk yapıyor’ dedi. Kürt nüfusunu kastederek nasyonal bir söz kuruyor. Bu ırkçılıktır, Kürt düşmanlığıdır” diye tepki göstermişti.

CHP’den Gelecek Partisi’ne DEVA Partisi’nden İYİ Parti’ye çok sayıda siyasetçi ve genel başkan Erdoğan’a tepki göstermişti.

Peki, bu sözler hukuken suç niteliği taşıyor mu?

RAHMİ KOÇ’UN SÖZLERİNE HUKUK NE DİYOR?

Avukat Hüseyin Ersöz fıkralarda yer alan tepki çeken unsurlara ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Özetle, tepkiler anlaşılır ancak soruşturma noktasında “ifade özgürlüğü” olarak hukukun konuyu incelediğini ifade ediyor.

Avukat Hüseyin Ersöz’ün açıklaması şöyle: