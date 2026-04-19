Giresun’un Eynesil ilçesinde 8 yıl önce evinin önünde şüpheli bir şekilde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın dosyası yeniden mercek altına alınıyor.

"BU SÜREÇ BİZİM İÇİN BİR UMUTTUR"

Kızının kabri başında açıklamalarda bulunan Şaban Vatan, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyarlılığından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yıllardır dosyadaki çelişkilere dikkat çekmeye çalıştığını belirten Vatan, "Gülistan Doku dosyasındaki gelişmeler bize ışık oldu. Sayın Bakanın açıklamaları çok önemli. Biz de elimizdeki tüm veri ve bulguları kendilerine aktarmak istiyoruz. Kurulan ekibin özveriyle çalışmasını ve katillerin hak ettikleri cezayı almasını bekliyoruz. Sadece adalet istiyoruz." dedi.

OLAY GÜNÜNE DAİR ÇELİŞKİLER: ÇANTADA NEDEN PARMAK İZİ YOK?

Baba Şaban Vatan, olayın yaşandığı 12 Nisan 2018 gününe dair çarpıcı detayları tekrar paylaştı. Resmi raporlarda "yüksekten düşme" olarak kaydedilen olayın aksine, kızına bir aracın çarptığını iddia eden Vatan, delil olarak sakladığı okul çantasına dikkat çekti.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde bulunamayan çanta, daha sonra aileye teslim edildi. Çantanın alt kısmında araç lastiği olma ihtimali yüksek siyah bir izin bulunduğunu belirten Vatan, "Naylon dokulu bir çantada çocuğun kendi parmak izi nasıl çıkmaz?" diyerek incelemelerdeki eksiklikleri sorguladı. Kızının hastanede elini sıktığını ve bilincinin açık olduğunu söyleyen baba, iç organlarında hasar olmamasının "yüksekten düşme" teziyle çeliştiğini söyledi.



Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, 130 kişinin tanık olarak dinlendiği soruşturma sonucunda takipsizlik kararı vermişti. Kararda, küçük kızın evinin çatısından düşerek vefat ettiği, olayda başkasına ait bir kusur veya kasıt tespit edilemediği ifade edilmişti. Ancak ailenin itirazları ve kamuoyu baskısı, dosyanın sembol bir "adalet arayışı" haline gelmesini sağladı.

BAKANLIK TAKİBİNDE 3 ÖNEMLİ DOSYA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda yakından takip edilen üç kritik dosya olan Rabia Naz, Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku için özel inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Baba Şaban Vatan, Bakanlıktan randevu talep ettiğini ve kurulan özel ekiple sağlıklı bir sonuca gidileceğine inandığını belirterek, "Gelinen süreç tüm toplumun takibinde, bu bizim için büyük bir güç" dedi.