Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesi kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimlerden Mustafa Türkay Sonel tutuklandı.

Daha önce 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklanırken 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Son tutuklanan isim ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel oldu.

“KIZIMIN BİR MEZARI OLSUN”

Tutuklama kararının ardından adliye önünde bekleyen anne Bedriye Doku, gözyaşları içinde açıklamalarda bulundu. Acılı anne, kızının yıllardır bulunamamasına tepki göstererek adalet çağrısı yaptı.

Bedriye Doku, “Kızım Türkiye’nin kızıdır. Adalet yerini bulsun. Eğer bulmazsa bunun sonu gelmez. İnşallah vicdanlı savcılar çıkar” dedi.

Kızının cenazesine dahi ulaşamadıklarını belirten anne Doku, “Benim kızımın cenazesi zaten kalmadı. Kızımın kemikleri bile inan ki yakılmış. Bu benim tahminim. Benim kızımın bir mezarı olsun, belki bir Fatiha okurum” ifadelerini kullandı.

“ADALETE İNANIYORUM”

Açıklamasında cezalandırma talebini de dile getiren Bedriye Doku, “Devlete ve adalete teslim edeceğim. Adalete inanıyorum. Bundan sonra kadına, öğrenciye, aileye kimse zarar vermesin” diye konuştu.