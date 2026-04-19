Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı artış gösterdi.
Türkiye'den en çok ev alan yabancılar açıklandı: Zirvedeki ülke belli oldu
TÜİK, mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz ay 113 bin 367 konut satılırken, bu konutların 1.353’ünü yabancılar aldı. Konut alan yabancılar sıralamasında ilk sırada yer alan ülke, diğer ülkelerle arasını açık ara açtı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
TÜİK verilerine göre GZT'nin derlediği habere göre, ilk el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 artarak 35 bin 725 oldu. İkinci el konut satışları ise %3,6 azalarak 77 bin 642’ye geriledi. Böylece toplam satışlar içinde ilk el konutların payı %31,5, ikinci el konutların payı ise %68,5 olarak kaydedildi.
İPOTEKLİ SATIŞLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Mart ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %35,9 artarak 25 bin 978’e yükseldi. Diğer satışlar ise %9,6 azalarak 87 bin 389 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı %22,9, diğer satışların payı %77,1 olarak gerçekleşti.
İLK EL SATIŞLARDA GERİLEME
Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları yıllık bazda %1,8 azalırken, ikinci el satışlar %6,2 düşüş gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerde ise bir önceki aya göre ilk el satışlar %9,6, ikinci el satışlar %5,5 azaldı.
YABANCILARA SATIŞ GERİLEDİ
Mart ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %20 azalarak 1.353 oldu. Toplam satışlar içinde yabancıların payı %1,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde yabancılara satışlar ise %14,9 düşüşle 4 bin 165 oldu.
ZİRVEDEKİ ÜLKE
Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına (229), İran vatandaşlarına (130) ve Almanya vatandaşlarına (84) yapıldı.
İŞ YERİ SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ
Mart ayında ilk el iş yeri satışları %5,4 azalarak 3 bin 787 olurken, ikinci el iş yeri satışları %12,3 düşüşle 9 bin 712’ye geriledi.
İpotekli iş yeri satışları ise %60,1 artarak 698’e yükseldi. Diğer iş yeri satışları %12,6 azalışla 12 bin 801 olarak kayıtlara geçti.
Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre hem ilk el hem ikinci el iş yeri satışlarında yıllık bazda düşüş yaşanırken, mevsimsel bazda da gerileme dikkat çekti.