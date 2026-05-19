Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’e yapacağı resmi ziyaret öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çin halkına hitaben bir video mesaj yayımlayan Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri taşınacağını ifade etti.

Putin, Rusya ile Çin arasındaki ortaklık ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, bu yönde kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

İki ülke halkları arasındaki bağların da önemine değinen Putin, toplumların birbirine daha fazla yakınlaşması, karşılıklı anlayışın artması ve kültürel değerlerin paylaşılmasının ilişkileri daha sağlam bir zemine oturtacağını vurguladı.

Açıklamasında küresel dengeye de dikkat çeken Putin, şu ifadeleri kullandı:

“Rusya-Çin ortaklık ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bu, ülkelerimizin dinamik gelişimi, halklarımızın refahı ve küresel güvenlik ile istikrarın sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.”

Putin’in Çin ziyareti, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin geleceği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.