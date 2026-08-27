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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerine ve NATO topraklarına yönelik olası saldırı iddialarına dair konuştu.

“PUTİN’LE VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIM”

Trump, Rusya’nın NATO topraklarına yönelik herhangi bir saldırı yapıp yapmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

ABD Başkanı, Moskova’nın bu yönde bir adım atacağını düşünmediğini belirterek, “Onunla verimli görüşmeler yaptım. NATO topraklarına saldırmayacaktır” ifadelerini kullandı.

RUSYA’YA YAPTIRIM İÇİN AÇIK KAPI

Trump, Rusya ile İran arasında “nükleer programa” ilişkin yapıldığı belirtilen son görüşmelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Moskova’ya bu konuda yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soruya Trump, kararın “duruma bağlı” olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

ÇİNLİ BANKALAR SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Trump’a, ABD’nin İran’la yakın ilişki halinde olduğu belirtilen Çinli bankalara neden yaptırım uygulamadığı da soruldu.

Bu soruya tepki gösteren Trump, “Uygulamadığımı nereden biliyorsunuz? Her yaptığım şeyi size açıklamak zorunda mıyım?” yanıtını verdi.

CIA DİREKTÖRÜ’NÜN RUSYA ZİYARETİ GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe’in Rusya’ya gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Ziyaretin amacının, Rus yetkilileri “NATO üyesi ülkelere ve Baltık devletlerine yönelik saldırılardan kaçınmaları” konusunda uyarmak olduğu öne sürülmüştü.

ABD İSTİHBARAT DEĞERLENDİRMELERİ İDDİASI

Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, Ratcliffe’in ziyaretinin yakın zamanda hazırlanan ABD istihbarat değerlendirmelerinin ardından gerçekleştiğini belirtmişti.

Söz konusu değerlendirmelerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birkaç yıl içinde müttefik bir ülkeye saldırı düzenleyerek NATO’nun kararlılığını test edebileceği öngörüsünün yer aldığı iddia edilmişti.