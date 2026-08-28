Türkiye’nin Suriye vatandaşlarına yönelik uygulamasında dikkat çeken bir değişiklik hayata geçirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, belirli pasaport sahiplerinin seyahatlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarına, Türkiye’de görev atamaları kapsamında yapacakları seyahatlerde vize muafiyeti uygulanacak.
DETAYLAR BELLİ OLDU
Karar doğrultusunda, diplomatik pasaport sahibi Suriye vatandaşları, Türkiye’ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerde her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süresiyle vizeden muaf olacak. Aynı muafiyet, transit geçişlerde de geçerli olacak.