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Kaynak: Haber Merkezi

Pusula vurgununda yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Halk Tv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın gayrimenkul ve turizm sektöründeki ortaklığı ortaya çıktı.

Ticaret sicili kayıtlarına göre 50 milyon TL sermayeli Esam Gayrimenkul Turizm AŞ, 25 Ağustos 2025’te kuruldu. Şirketin yüzde 50’si Cübbeli Ahmet’in dünürü Ahmet Palazoğlu’na, kalan yüzde 50’si ise eşit oranda Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait.

Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu’nun da şirkette payı bulunduğu ileri sürüldü. Palazoğlu ise bir çalışanı aracılığıyla şirketle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Şirketin “Esam” adının Esat Palazoğlu, Serdar Turhan, Ahmet Palazoğlu ve Muhammed Yarız’ın isimlerinin baş harflerinden oluşturulduğu değerlendiriliyor.

229 ODALI İSLAMİ TERMAL OTEL

Esam Gayrimenkul Turizm, Bolu’nun Karacasu bölgesinde 51 bin 501 metrekarelik arazi üzerinde büyük bir termal otel projesi yürütüyordu.

İslami termal otel konseptinde işletilmesi planlanan tesiste kadın ve erkekler için ayrı açık ve kapalı havuzlar bulunacaktı. Üç blok ve dokuz kat olarak planlanan otelin 229 odalı olması öngörülüyordu.

Yerel basında yer alan bilgilere göre projenin yatırım bedeli 2,6 milyar TL olarak açıklanmıştı.

OTEL ŞİRKETİNDEKİ HİSSELERE DE EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında 12 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Sulh ceza hakimliğinin kararıyla aralarında Emre Tezmen, Muhammed Yarız ve Namık Kemal Gökalp’in de bulunduğu 12 kişinin mal varlıklarına el konuldu.

Karar kapsamında Yarız ve Turhan’ın Esam Gayrimenkul Turizm AŞ’deki hisselerine de el konulduğu öğrenildi.

14,5 MİLYON DOLARLIK YAT, 19,5 MİLYON DOLARLIK ÖZEL JET

Muhammed Yarız’la ilgili soruşturma sırasında lüks yat ve özel jet iddiaları da gündeme geldi.

Yarız’a ait olduğu belirtilen Loretta adlı yatın değerinin 14,5 milyon dolar olduğu ve aynı modelden dünyada yalnızca 15 adet bulunduğu belirtildi.

Yarız’ın ayrıca 19,5 milyon dolara satın aldığı ileri sürülen Bombardier Global 5000 tipi bir özel jeti bulunduğu ortaya çıktı. Uçak, 3 Kasım 2025’te Man Adası sicilinden çıkarılarak Türkiye’de TC-YRZ tescilini aldı. Uçağın üzerinde Pusula logosunun bulunduğu belirtildi.

PUSULA LOGOLU JETLE UMRE

Özel jetle ilgili dikkat çeken bir başka iddia ise Suudi Arabistan yolculukları oldu.

Pusula logolu jetle gerçekleştirilen ilk Umre yolculuğuna emekli vaiz Cemal Vanlıoğlu ile Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu’nun katıldığı öne sürüldü.

Böylece fon soruşturmasında tutuklanan Yarız ile Cübbeli Ahmet’in ailesi arasındaki bağlantının yalnızca Bolu’daki termal otel ortaklığıyla sınırlı olmadığı, Palazoğlu’nun Yarız’a ait olduğu belirtilen özel jetle yapılan Umre yolculuğunda da yer aldığı iddia edildi.

SORUŞTURMA YAZISI SIZDIRILDI, ARDINDAN PARA TRANSFERLERİ YAPILDI

Fon soruşturmasının geçmişi ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19 Ağustos 2026’da SPK’ye gönderdiği müzekkereye kadar uzanıyor.

Başsavcılık, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde yatırım fonları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemlerle ilgili SPK’den bilgi istedi.

“Gizli” yürütülen soruşturma kapsamında gönderilen bu yazının Pusula Finans Holding’e sızdırıldığı, ardından Serdar Turhan ve Muhammed Yarız’ın yurt dışına yüksek miktarda para transfer ettiği öne sürüldü.

Yarız, 14 Temmuz’da şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 2 Eylül’de hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Yarız’ın avukatı kararın kendilerine 5-6 Eylül’de tebliğ edildiğini söyledi.

Gazeteci İsmail Saymaz ise Yarız’ın 2 Eylül’de veya takip eden birkaç gün içinde Marmaris’ten yatıyla Yunanistan’a geçtiğini, 12 Eylül’de yaptığı paylaşımın ardından Türkiye’ye döndüğünü aktardı.

Yarız daha sonra fon soruşturması kapsamında tutuklandı.