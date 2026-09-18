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Borsa İstanbul’da fonlara yönelik soruşturma sürerken, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın tutuklanmasının perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, “Fon krizinin bir numarası” başlıklı yazısında Yarız’ın tutuklanmasına uzanan süreçte yaşananları ve kendisiyle yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

YARIZ HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve babası Celal Yarız hakkında 2 Eylül’de yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Asıl dikkat çekici gelişmeler ise bundan günler sonra yaşandı.







“MARMARİS’TEN TEKNEYLE ÇIKTI”

Saymaz, 12 Eylül’de iş dünyasındaki bir kaynağından Yarız’ın Marmaris’ten tekneyle yurt dışına çıktığı yönünde bilgi aldığını yazdı.

İddiayı farklı kaynaklardan doğrulatmaya çalışan Saymaz, Yarız’ın telefonunu ofisinde bıraktığı ve Yunanistan’da bulunduğu yönünde de bilgi aldığını belirtti.

Ancak birkaç saat sonra Saymaz’ın telefonu çaldı. Arayan Muhammed Yarız’dı.

“ANTALYA’DAYIM”

Saymaz’ın anlatımına göre Yarız, yurt dışına çıkmadığını ve Antalya’da bulunduğunu söyledi. İstanbul’a giderek ifade vereceğini belirten Yarız, bir süredir stres altında olduğunu ve bu nedenle tatile çıktığını anlattı.

Saymaz bunun üzerine Yarız’dan Türkiye’de olduğunu doğrulayabilmek için bulunduğu yerden bir fotoğraf ve canlı konum göndermesini istedi.

Ancak Saymaz’a göre Yarız bu talebi yerine getirmedi.

Saymaz da Yarız’ın Türkiye’de bulunduğunu teyit edemediği için bu yönde haber yapmadı.





ERTESİ GÜN BODRUM’DA ORTAYA ÇIKTI

Olayın en dikkat çekici kısmı ise bir gün sonra yaşandı.

Muhammed Yarız, 13 Eylül’de Bodrum’da ortaya çıktı.

Daha sonra verdiği ifadede Marmaris açıklarında teknede olduğunu belirtti. Bu ifade, bir gün önce Saymaz’a telefonda söylediği “Antalya’dayım” sözleriyle farklılık gösteriyordu.

Yarız polis eşliğinde İstanbul’a getirildi.

14 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

Ardından "Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPK) muhalefet" kapsamında tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.





YARIZ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Muhammed Yarız, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Avukatı da Yarız’ın kaçma hazırlığı içerisinde olmadığını, yurt dışına çıkış yasağını öğrendikten sonra Marmaris’te teknede bulunduğunu ve çıkan haberlerin ardından savcılığa başvurduklarını savundu.

Hakimlik ise Yarız’ın tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklama kararına ilişkin basına yansıyan bilgilere göre; ikametinde bulunamaması, yurt dışına gayriresmî yollarla çıktığı yönündeki bilgiler ile kaçma ve delil karartma ihtimali değerlendirmede etkili oldu.

Dosyada SPK tarafından hazırlanacak raporun da beklendiği belirtildi.

Soruşturma devam ettiği için Yarız hakkındaki iddialar kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliği taşımıyor.

SPK’DAN PUSULA PORTFÖY’E İŞLEM YASAĞI

Yarız’ın tutuklanmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu cephesinden de yeni kararlar geldi.

SPK, Katılımevim pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Pusula Portföy'e ve aralarında Muhammed Yarız’ın da bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca bazı işlemlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Böylece fon piyasasında başlayan süreç; SPK incelemeleri, adli soruşturma ve piyasa işlemlerine ilişkin iddiaların iç içe geçtiği kapsamlı bir dosyaya dönüştü.

Şimdi gözler hem soruşturmanın ilerleyen aşamalarında hem de dosyaya girmesi beklenen SPK raporunda.