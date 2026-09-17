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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında bir isim tutuklanırken üç kişi gözaltına alındı, çok sayıda şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

PUSULA PORTFÖY BAŞKANI TUTUKLANDI

Başsavcılığın açıklamasına göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Tera Portföy yöneticisi İbrahim Bekçi ile Destek Holding ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova gözaltına alındı.

TERA'NIN PATRONUNA YURT DIŞI YASAĞI

Soruşturma kapsamında bazı şirketlerin üst düzey yöneticileri hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

SPK'nın son bülteninde haklarında suç duyurusunda bulunulan diğer şüpheliler için de aynı tedbirin uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

SPK 38 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 16 Eylül tarihli bülteninde Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring hisselerindeki işlemler nedeniyle toplam 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Kurul ayrıca söz konusu kişilere Borsa İstanbul'da iki yıl süreyle işlem yasağı uygulamıştı. Suç duyurularının Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin hükümleri kapsamında yapıldığı belirtilmişti.

Pusula Portföy hakkında da Katılımevim hisseleriyle sınırlı olmak üzere iki yıl süreyle işlem yasağı kararı alınmıştı.