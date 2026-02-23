Japonya’da annesinin terk ettiği bebek maymun Punch’ın peluş orangutan oyuncağına sarıldığı görüntüler sosyal medyayı salladı. Punch'ın oyuncağının bazı ülkelerde yok sattığı öğrenildi.

Japonya’daki Ichikawa hayvanat bahçesinde doğumundan kısa süre sonra annesi tarafından terk edilen 7 aylık makak maymunu Punch’ın peluş orangutan oyuncağına sarıldığı görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Görüntülerin ardından IKEA’da satılan Djungelskog adlı oyuncağın, Japonya, ABD ve Güney Kore’deki stokları tükendi.