Japonya’da bir hayvanat bahçesinde yaşayan yavru makak Punch, birkaç saniyelik bir videoyla dünya gündemine oturdu. Nedeni basit ama vurucu: Punch, uyurken bile elinden düşürmediği peluş orangutana sarılarak sakinleşiyor. Görüntüler yayıldıkça yorumlar da aynı yere çıktı: “Bu kadar küçükken yalnız kalmak zor.”

Punch’ın hikayesi Temmuz 2025’e uzanıyor. Yavru maymun, doğumdan kısa süre sonra annesi tarafından reddedilince bakımı bakıcılara kaldı. Yavru makakların normalde annelerine yapışarak büyüdüğü bilindiği için görevliler, stresini azaltmak adına battaniye ve peluş oyuncaklar hazırladı. Punch’ın seçimi ise peluş bir orangutan oldu.

Asıl çarpıcı kısım burada başlıyor: Punch oyuncağı yalnızca uyurken değil, gün içinde de yanında taşıyor. Hatta bazı görüntülerde, diğer genç maymunlar üstüne geldiğinde oyuncağa sarılıp adeta kalkan gibi kullandığı görülüyor. Bu da sevimli an etiketini aşıp, bağlanma ve güven ihtiyacını gözünün içine sokan bir sahneye dönüşüyor.

Hayvanat bahçesi görevlileri bir süredir Punch’ı kademeli olarak sürüye alıştırmaya çalışıyor. Ancak annesiz büyümenin onda güvensizlik yaratmış olabileceği ve bu yüzden gruba uyum sağlamakta zorlandığı aktarılıyor. Punch’ın peluşu bırakmaması da tam olarak bu uyum sürecinin sembolüne dönüşmüş durumda.

Kısacası viral olan şey tatlı bir oyuncak değil; herkesin anladığı bir duygu: Güvende hissetmek için bir şeye tutunma ihtiyacı. Punch bunu bir peluşla yapıyor, insanlar da ekrana.