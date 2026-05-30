Şampiyonlar Ligi final maçında son şampiyon PSG ile Premier Lig şampiyonu Arsenal karşı karşıya geliyor.
Puskas Arena'da oynanacak müsabakada ilk 11'ler belli oldu.
PSG-ARSENAL İLK 11'LER
PSG: Safonov, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvara, Dembele.
Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Ødegaard, Saka, Trossard, Havertz.
PSG 1-1 ARSENAL (CANLI ANLATIM)
Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
HAVERTZ ARSENAL'I ÖNE GEÇİRDİ
6' Arsenal ilk yakaladığı fırsatta Havertz'in ceza sahası içinde attığı muhteşem golle öne geçti.
PSG PENALTI BEKLEDİ!
17' PSG'nin sağ kenardan kazandığı kornerde penaltı noktasının gerisine doğru ortalanan topu Saka ilk anda uzaklaştırmak isterken top eline çarptı. Hakem devam kararı verdi.
TOP KALECİ RAYA'DA KALDI
34' PSG'de topla buluşan Dembele, ceza sahası içinde yönelen Neves'e havadan pasını gönderdi; kaleci Raya çıkıp topu aldı.
PSG GOLE YAKLAŞTI
43' PSG'de sol kanattan ceza sahası içine giren Nuno Mendes, ortasını yaptı; ancak savunmada Hincapie topu karşıladı. Pozisyonun devamında Ruiz'den kafa vuruşu geldi fakat top üstten dışarı çıktı.
DEMBELE'NİN ŞUTUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI
45' PSG'de ceza sahası dışında topla buluşan Dembele şutunu çekti ancak top farklı şekilde dışarı çıktı.
RUIZ'DEN MUHTEŞEM ŞUT!!! TOP RAYA'DA KALDI
45+5' PSG'nin atağında sol çaprazda Fabian Ruiz, sert ve düzgün bir şut çekti; top kaleci Raya'da kaldı.
PSG 0-1 ARSENAL (İLK YARI SONUCU)
Müsabakada ikinci yarı başladı.
HINCAPIE ARAYA GİRDİ
51' PSG'nin hızlı atak girişiminde Dembele, rakibini geçmek istedi ancak Hıncapie araya girdi.
HAKIMI'NİN ŞUTUNDA TOP RAYA'DA KALDI
55' PSG’de kaleyi cepheden gören noktadan kullanılan serbest vuruşta topun başına Hakimi geçti; ancak vuruşta top kaleci Raya’da kaldı.
GOOOLLL! DEMBELE ATTI
65' PSG, Dembele'nin attığı penaltı golüyle maçta skoru 1-1'e getirdi.