Pazar araştırma şirketi Circana'nın kıdemli analisti Mat Piscatella tarafından paylaşılan veriler, konsol sektöründeki küçülmeyi gözler önüne serdi. Paylaşılan rapora göre Sony, ABD genelinde 2000 yılından bu yana en düşük mayıs ayı satış performansını sergiledi. Benzer şekilde Microsoft’un Xbox konsolları da marka tarihinin kayıtlara geçen en düşük mayıs ayı satış adedine geriledi.

FİYAT ARTIŞLARI TALEBİ DOĞRUDAN ETKİLEDİ

PlayStation konsollarının adet bazındaki satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 oranında azaldı. Bu düşüş, toplam harcama bütçelerine yüzde 43'lük bir kayıp olarak yansıdı. Analistler, Sony’nin konsol fiyatlarına uyguladığı 100 ila 150 dolar arasındaki zamların bu sert tabloda belirleyici olduğunu ifade ediyor. Fiyat güncellemelerine giden Microsoft cephesinde ise Xbox satış adetleri yıllık bazda yüzde 12 düşmesine rağmen, yüksek birim fiyatlar sayesinde donanım gelirleri yüzde 7 oranında artış gösterdi.

PAZARIN LİDERİ NINTENDO SWITCH 2 OLDU

Konsol pazarındaki genel donanım harcamalarının yüzde 38 artmasında en büyük pay, pazardaki ilk yılını tamamlayan Nintendo Switch 2 modeline ait oldu. İlk yılında ABD'de yaklaşık 5,9 milyon adet satan konsol, 1995 yılından bu yana ülkede en hızlı satan ikinci taşınabilir oyun sistemi unvanını aldı. Uzmanlar, yapay zeka veri merkezlerinin bileşen talebi nedeniyle konsol maliyetlerinin 2028 yılından önce normalleşmesini beklemezken, Grand Theft Auto VI gibi büyük yapımların ilerleyen süreçte talebi yeniden canlandırabileceğini öngörüyor.