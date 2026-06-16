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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik öğretmen ataması ile idareci görevlendirme süreci son düzlüğe girdi. Geçtiğimiz aylarda resmi kılavuzun yayımlanmasıyla başlayan maraton, 5 - 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınan başvurularla devam etmişti. Boş kadrolara geçiş yapabilmek adına tercihlerini tamamlayan binlerce öğretmen, müdür ve müdür yardımcısı adayı, şimdi gözlerini bakanlıktan gelecek resmi duyuruya dikti. Adaylar, MEBBİS üzerinden ilan edilecek sonuçların detaylarını internet ortamında yoğun bir şekilde araştırıyor.

MEB PROJE OKULLARI ATAMA VE GÖREVLENDİRME SONUÇLARI DUYURULDU MU?

Sürece dair merak edilen detaylar, "https://personel.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlgili yerleştirme işlemleri, 2026 Yılı Proje Okullarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Takvimi'ne bağlı kalınarak tamamlanacaktır.

Resmi yerleştirme takviminde yer alan bilgilere göre, başvuru sonuçlarının bugün gün içerisinde sistem üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçların açıklanmasının ardından hak kazanan öğretmenler için tebligat gönderimi ve eski görev yerlerinden ilişik kesme prosedürleri 26 Haziran 2026 tarihi itibarıyla başlatılacak. İdareci olarak görevlendirilen personelin benzer resmi süreçleri ve tebligat işlemleri ise 10 Temmuz 2026 gününden itibaren yürütülecek.