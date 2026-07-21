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Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki fay segmentlerine ilişkin son yıllarda yapılan jeofizik araştırmaların, İstanbul depremi beklentilerine dair kritik bir mantık çelişkisini ortaya koyduğunu belirtti.

Son 7–8 yıla ait jeofizik verileri değerlendiren Prof. Dr. Bektaş, İstanbul’un hemen güneyinde yer alan Kumburgaz–Çınarcık geçiş bölgesindeki fayın, sığ derinliklerde kısmen sürünerek (creep) enerjisini kademeli olarak harcadığına dikkat çekti.

Bu durumun Marmara’daki büyük deprem senaryoları açısından önemli bir soru işareti yarattığını vurgulayan Bektaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer güncel verilerin gösterdiği gibi fay bu bölgede sinsi sinsi sürünüp enerjisini harcıyorsa; 1766 yılında tam da bu kesimi kapsayan 7,4 büyüklüğündeki Büyük İstanbul Depremi nasıl oluşabildi?"

'MEVCUT KABULLER YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ'

Gündeme gelen yeni bilimsel çalışmaların dahi bu çelişkiye henüz net bir yanıt veremediğini belirten Prof. Dr. Bektaş, Marmara’daki yüksek ısı akısı ve yer altı akışkan hareketlerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi. Bektaş’a göre bu dinamikler, Marmara Fay Hattı’nın kilitli (enerji biriktiren) ve sürünen (enerji boşaltan) kesimlerine dair bilinen tüm ezberlerin ve deprem beklentilerinin sil baştan değerlendirilmesini zorunlu kılıyor.