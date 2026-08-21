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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki Adalar Fayı üzerinde kaydedilen mikrodeprem hareketliliği üzerine açıklamalarda bulundu.

Bölgede yüzden fazla sarsıntının meydana geldiğini hatırlatan Bektaş, bu hareketliliğin yalnızca sıradan bir enerji salınımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Depremlerin bir gün gibi kısa bir süre içinde fay düzlemi boyunca ve etraftaki bloklara doğru yayıldığına dikkat çeken Bektaş, söz konusu aktivitenin titizlikle incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Bektaş'ın paylaştığı değerlendirmelere göre, Adalar Fayı'nda gözlemlenen derin mikrodeprem hareketliliği kısa süre içinde tüm fay düzlemine ve etraftaki bloklara ulaştı. Bu derin sarsıntılara 10 kilometreden daha sığ mikrodepremlerin de eşlik etmesinin, üst kısımdaki deprem üretebilen kabuk tabakasına gerilim yükleyebileceği ihtimalini doğurduğu ifade edildi.

'DURUM İZLENMELİ'

Prof. Dr. Bektaş'ın açıklaması şöyle:

"Adalar Fayı üzerinde başlayan derin mikrodeprem aktivitesinin bir gün içinde fay düzlemi boyunca ve çevresindeki bloklara doğru genişlemesi dikkat çekici.

Derin depremlere 10 km’den daha sığ mikrodepremlerin eşlik etmesi, alt kesimdeki olası sürünmenin (creep) üstteki deprem üreten kabuğa gerilme aktarabileceği olasılığını gündeme getiriyor.

Yani bu aktivite yalnızca “enerji boşalması” değil, daha büyük deprem üretebilecek derin deformasyonun üst kabuğa aktarımı açısından da izlenmeli."