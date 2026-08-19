İstanbul Adalar'da saat 17.33 ve 17.43'te iki deprem meydana geldi.
Adalar depremi sonrası tedirgin eden açıklama: Sındırgı'yı anımsatıyor
İstanbul Adalar'da 10 dakika arayla meydana gelen 2 deprem akıllara beklenen büyük İstanbul depremini getirdi. Prof. Dr. Osman Bektaş depremlerin tetikleyici olabileceğini söyledi.Aykut Metehan
İlk depremin büyüklüğü 2,3 olarak kayıtlara geçerken ikinci deprem 3,2 büyüklüğünde gerçekleşti.
Prof. Dr. Osman Bektaş, depremlerin ardından yaptığı açıklamada Balıkesir-Sındırgı'da meydana gelen 6'nın üzerindeki depremleri örnek göstererek "İstanbul için tetikleyici olabilir" dedi.
Prof. Dr. Osman Bektaş'ın açıklamaları şöyle:
ADALAR FAYI: MİKRODEPREMLER NE ANLATIYOR?
Adalar çevresindeki 10–13 km derinlikte mikrodeprem aktivitesi, Sındırgı'daki deprem kümelenmelerini hatırlatıyor.
Marmara'nın sıcak ve akışkanlı derin yapısı, fay zonunda gözenek basıncını artırarak sürtünmeyi azaltabilir ve derin creep'i, (sürünmeyi) kolaylaştırabilir.
Creep sırasında küçük asperitelerin (fayın kilitli bölgeleri) kırılması, deprem enerjisinin bir bölümünün mikrodepremlerle harcanmasına yol açıyor olabilir.
Bohnhoff (2013) ve sonraki çalışmalar bu tezi destekliyor.
Bektaş'ın bu açıklaması tedirginlik yaratırken, şu an gördüğümüz bu küçük depremlerin, fayın derinlerinde yaşanan yavaş ve sessiz bir kaymanın (sürünmenin) yan etkileri olabileceğine işaret ediyor.
Fay tamamen kilitli değil, derinden yavaşça hareket ediyor ve bu hareket, büyük depremi üretecek asıl kilitli bölgeleri yavaş yavaş zorluyor olabilir.
Bu da Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen büyük deprem öncesi küçük deprem kümelenmelerini akıllara getiriyor.