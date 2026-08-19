Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Adalar depremi sonrası tedirgin eden açıklama: Sındırgı'yı anımsatıyor

Adalar depremi sonrası tedirgin eden açıklama: Sındırgı'yı anımsatıyor

İstanbul Adalar'da 10 dakika arayla meydana gelen 2 deprem akıllara beklenen büyük İstanbul depremini getirdi. Prof. Dr. Osman Bektaş depremlerin tetikleyici olabileceğini söyledi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Adalar depremi sonrası tedirgin eden açıklama: Sındırgı'yı anımsatıyor - Resim: 1

İstanbul Adalar'da saat 17.33 ve 17.43'te iki deprem meydana geldi.

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Adalar depremi sonrası tedirgin eden açıklama: Sındırgı'yı anımsatıyor - Resim: 2

İlk depremin büyüklüğü 2,3 olarak kayıtlara geçerken ikinci deprem 3,2 büyüklüğünde gerçekleşti.

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Adalar depremi sonrası tedirgin eden açıklama: Sındırgı'yı anımsatıyor - Resim: 3

Prof. Dr. Osman Bektaş, depremlerin ardından yaptığı açıklamada Balıkesir-Sındırgı'da meydana gelen 6'nın üzerindeki depremleri örnek göstererek "İstanbul için tetikleyici olabilir" dedi.

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Adalar depremi sonrası tedirgin eden açıklama: Sındırgı'yı anımsatıyor - Resim: 4

Prof. Dr. Osman Bektaş'ın açıklamaları şöyle:

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Adalar depremi sonrası tedirgin eden açıklama: Sındırgı'yı anımsatıyor - Resim: 5

ADALAR FAYI: MİKRODEPREMLER NE ANLATIYOR?

Adalar çevresindeki 10–13 km derinlikte mikrodeprem aktivitesi, Sındırgı'daki deprem kümelenmelerini hatırlatıyor.

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Adalar depremi sonrası tedirgin eden açıklama: Sındırgı'yı anımsatıyor - Resim: 6

Marmara'nın sıcak ve akışkanlı derin yapısı, fay zonunda gözenek basıncını artırarak sürtünmeyi azaltabilir ve derin creep'i, (sürünmeyi) kolaylaştırabilir.

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Adalar depremi sonrası tedirgin eden açıklama: Sındırgı'yı anımsatıyor - Resim: 7

Creep sırasında küçük asperitelerin (fayın kilitli bölgeleri) kırılması, deprem enerjisinin bir bölümünün mikrodepremlerle harcanmasına yol açıyor olabilir.

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Adalar depremi sonrası tedirgin eden açıklama: Sındırgı'yı anımsatıyor - Resim: 8

Bohnhoff (2013) ve sonraki çalışmalar bu tezi destekliyor.

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Adalar depremi sonrası tedirgin eden açıklama: Sındırgı'yı anımsatıyor - Resim: 9

Bektaş'ın bu açıklaması tedirginlik yaratırken, şu an gördüğümüz bu küçük depremlerin, fayın derinlerinde yaşanan yavaş ve sessiz bir kaymanın (sürünmenin) yan etkileri olabileceğine işaret ediyor.

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Adalar depremi sonrası tedirgin eden açıklama: Sındırgı'yı anımsatıyor - Resim: 10

Fay tamamen kilitli değil, derinden yavaşça hareket ediyor ve bu hareket, büyük depremi üretecek asıl kilitli bölgeleri yavaş yavaş zorluyor olabilir.

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Adalar depremi sonrası tedirgin eden açıklama: Sındırgı'yı anımsatıyor - Resim: 11

Bu da Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen büyük deprem öncesi küçük deprem kümelenmelerini akıllara getiriyor.

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