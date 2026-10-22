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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Gerontolog Prof. Dr. Kemal Aydın, Ordu’ya geliyor. Ziyarette, kenti uluslararası sağlık turizmi ve uzun yaşam merkezi hâline getirebilecek projeler masaya yatırılacak.

Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz’ın ev sahipliğinde, İbni Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Prof. Dr. Kemal Aydın, Ordu’ya geliyor. Ziyarette, Ordu’nun sağlıklı yaşlanma, uzun yaşam (longevity), geriatri, yaşlı bakım hizmetleri ve sağlık turizmi alanlarındaki potansiyeli kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

ORDU İÇİN ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ HAMLESİ

Karadeniz’in doğal güzellikleri, temiz havası ve yaşam koşullarıyla öne çıkan Ordu’nun, sağlık turizminde uluslararası bir çekim merkezine dönüşmesi hedefleniyor.

Ziyaret kapsamında sağlık ve sosyal hizmet altyapısının geliştirilmesi, yaşlı dostu şehir uygulamaları, geriatri ve rehabilitasyon yatırımları, bilimsel araştırmalar ve uluslararası iş birliği fırsatları ele alınacak.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektörün ortak hareket etmesiyle Ordu’nun bu alandaki potansiyelinin ekonomik ve sosyal kalkınmaya dönüştürülmesi amaçlanıyor.

ORDU'DA ULUSLARARASI GERİATRİ VE LONGEVITY MERKEZİ KURULABİLİR

Görüşmelerin en dikkat çekici gündem maddelerinden birini “Ordu Sağlıklı Yaşlanma ve Longevity Şehri” projesi oluşturacak.

Proje kapsamında Ordu’da geriatri ve sağlıklı yaşlanma hizmetlerinin geliştirilmesi, Uluslararası Geriatri ve Longevity Merkezi kurulması olanaklarının araştırılması ve yaşlı bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Ayrıca evde bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması, yaşlı dostu şehir uygulamalarının artırılması ve sağlık turizmine yönelik yeni yatırımların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesi, uluslararası kongreler ve sağlık diplomasisi faaliyetleriyle Ordu’nun dünya çapında tanıtılması da projenin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

ORDU'NUN ADI DÜNYA PLATFORMUNA TAŞINACAK

Ziyarette, COP31 kapsamında planlanan Dünya Yaşlılık ve Çevre Forumu (WAEF) ile Dünya Sağlıklı Yaşlanma Konferansı (WCHA) çerçevesinde Ordu’nun uluslararası platformlarda tanıtılmasına yönelik iş birliği olanakları da değerlendirilecek.

Bu çalışmalarla Ordu’nun yalnızca bölgesel değil, uluslararası ölçekte tanınan bir sağlıklı yaşlanma, geriatri ve sağlık turizmi merkezi hâline gelmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

MUSTAFA YILMAZ: “ORDU'NUN POTANSİYELİNİ ULUSLARARASI ALANA TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ziyaret, Ordu’nun sağlık turizmi alanında yeni iş birlikleri geliştirmesi açısından önem taşıyor.

İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşmelerde sağlık hizmetleri, yaşlı bakımı, rehabilitasyon ve sağlıklı yaşlanma alanlarında Ordu’yu bölgesel bir çekim merkezine dönüştürebilecek öneriler değerlendirilecek.

PROF. DR. AYDIN: “ORDU'YU SAĞLIKLI YAŞLANMADA ÖNE ÇIKARABİLİRİZ”

İbni Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Prof. Dr. Kemal Aydın’ın ziyaretiyle, sağlıklı yaşlanma ve uzun yaşam alanındaki ulusal ve uluslararası deneyimin Ordu’nun ihtiyaçları ve imkânlarıyla buluşturulması hedefleniyor.

Ziyaretin geriatri, yaşlı bakım hizmetleri, sağlık turizmi, bilimsel araştırmalar ve uluslararası ortaklıklar açısından yeni projelerin önünü açması bekleniyor.

Ordu’nun doğal zenginliklerinin bilim, sağlık ve sürdürülebilir kalkınmayla bir araya getirilerek şehrin dünya çapında tanınan sağlıklı yaşlanma merkezlerinden biri hâline getirilmesi amaçlanıyor.