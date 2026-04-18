İzmir Kitap Fuarı kapsamında geçen ay yaşamını yitiren Prof. Dr. İlber Ortaylı için Kültürpark İlber Ortaylı Kütüphanesi’nin önünde kardeşi Nuriye Ortaylı ve kızı Tuna Ortaylı’nın katılımıyla anma programı yapıldı. Tuna Ortaylı, babasının İzmir'e her zaman ayrı bir sevgisi olduğunu söyleyerek babasının hayata karşı dev bir merakı olduğunu ifade etti. Tuna Ortaylı, “Merakıyla hareket etmeyi, gezmeyi çok önemsiyordu” ifadelerini kullandı.

‘RENKLİ BİR KİŞİLİKTİ’

Babası Prof. Dr. Ortaylı ile gezi arkadaşı olduklarını ve dünyanın çeşitli yerlerine gittiklerini aktaran Tuna Ortaylı, “Gezi arkadaşı olarak da eğlenceli bir insandı. Benim için çok kıymetli anlardı. Bunların yaşanmış olması mutluluk veriyor, bir daha olmayacak olması da burukluk ama yaşamış olduklarımız yanımıza kar. Renkli bir kişilikti. Sizler sayesinde babam bunu ölmeden görebildi. Kendi ismine adanmış bir kütüphanenin olması bile çok önemli” dedi.

‘BU KÜTÜPHANE ÇOK ANLAMLI’

Kardeşi Nuriye Ortaylı ise Prof. Dr. Ortaylı’nın kitapları çok sevdiğini, hayatını ve evini kitaplara göre düzenlediğini söyledi. Nuriye Ortaylı, “Bu kütüphane çok anlamlı" diye konuştu.

‘TOPLUMDA ÇOK BÜYÜK KABUL GÖREN BİR İNSANDI’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kendisine has, şahsına münhasır bir üslubuyla çok ikna edici konuşmalar yapan biri olduğunu söyledi.